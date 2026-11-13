Un altro duro colpo all’agricoltura sociale e al presidio di legalità nelle campagne dell’Agrigentino. La cooperativa “Rosario Livatino-Libera Terra”, da anni impegnata nella coltivazione e nella gestione dei terreni confiscati alla mafia, è finita nuovamente nel mirino dei malviventi. Il raid è avvenuto nella struttura di contrada Robadao. Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sono introdotti all’interno dell’azienda agricola riuscendo a portare via un trattore e la relativa seminatrice. A fare l’amara scoperta sono stati gli stessi soci della cooperativa al momento di riprendere il lavoro nei campi.

Davanti all’evidenza del furto, ai responsabili non è restato altro da fare che recarsi presso la locale stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo e provare a recuperare la refurtiva. Il bilancio economico è pesantissimo. Il valore dei mezzi agricoli sottratti si aggira infatti intorno ai 100 mila euro: una cifra ingente che mette a dura prova la tenuta dell’attività, resa ancora più critica dal fatto che il danno non risulta coperto da alcuna polizza assicurativa.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. La cooperativa “Rosario Livatino-Libera Terra” ha già dovuto fare i conti in passato con una lunga scia di intimidazioni, gravi furti e pesanti atti vandalici, tra cui diversi incendi dolosi che hanno mandato in fumo interi campi coltivati a cereali. Un’escalation che continua a colpire chi lavora quotidianamente per restituire alla collettività i beni sottratti alla criminalità organizzata.

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