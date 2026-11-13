A Maddalusa l’emergenza idrica continua. Dopo mesi di disagi, la scadenza, lo scorso 17 ottobre, dell’ordinanza che garantiva 50 litri d’acqua al giorno ai nuclei familiari fragili ha lasciato irrisolto il problema dell’approvvigionamento idrico per numerose famiglie. Della vicenda si è occupato più volte AgrigentoOggi.it, raccontando anche il caso di una famiglia con tre bambini costretta a procurarsi l’acqua trasportando bidoni da una fontana pubblica. Adesso torna a incalzare l’amministrazione il consigliere comunale Fabio Catania, che annuncia di avere depositato un nuovo sollecito formale indirizzato al sindaco Michele Sodano, al segretario generale e al controllo analogo su Aica. Nell’atto è contenuto un cronoprogramma di 12 giorni, con quattro richieste per superare l’impasse.

Autobotti e pareri legali. «Al centro dell’iniziativa c’è la possibilità di garantire l’acqua anche ai residenti le cui abitazioni, per la classificazione urbanistica, non possono beneficiare di un normale allaccio alla rete idrica», dice Catania richiamando i pareri dell’avvocato Alessandro Gerardi, già depositati gratuitamente per il Comune. Secondo la tesi del legale, l’articolo 48 del Testo unico dell’edilizia vieta gli allacciamenti stabili agli immobili privi dei necessari titoli, ma non impedirebbe la fornitura mobile attraverso autobotte, intestata direttamente alla persona fisica. La proposta prevede 50 litri d’acqua al giorno per abitante, senza alcun effetto di sanatoria edilizia. I residenti sarebbero inoltre disponibili a sostenere integralmente i costi dell’acqua e del trasporto.

«Sul tema è già intervenuta l’Ati Ag9 che, nella comunicazione del 30 ottobre, ha respinto la proposta di modifica del regolamento per istituire un Registro speciale fuori rete, indicando tuttavia la possibilità di ricorrere a ordinanze contingibili e urgenti, in presenza dei necessari presupposti di legge». È proprio su questa possibilità che Catania sollecita adesso il sindaco a intervenire.

Quattro richieste al sindaco. Nel sollecito il consigliere chiede «innanzitutto un’ordinanza sindacale ponte di 60 giorni, previa relazione dell’Asp, per prorogare l’assistenza ai soggetti fragili e consentire anche agli altri residenti di acquistare i 50 litri giornalieri attraverso autobotti e ticket SmS. La seconda richiesta riguarda la verifica, entro cinque giorni, dei pareri legali già depositati, coinvolgendo Avvocatura comunale, Settore 5 e Controllo analogo. Entro sette giorni, Catania sollecita inoltre l’approvazione in Giunta di un atto di indirizzo per istituire il Registro speciale temporaneo fuori rete, intestato al codice fiscale del cittadino e senza effetti di sanatoria edilizia. Chiede contestualmente di rinunciare a ulteriori consulenze legali esterne. Infine, propone la convocazione urgente, entro 24 ore, dell’Assemblea Ati Ag9, affinché il Comune faccia valere il proprio peso istituzionale per arrivare all’approvazione del Registro».

La responsabilità torna al sindaco Dopo mesi di interlocuzioni e confronti istituzionali, Catania chiede al primo cittadino «di passare dalle parole agli atti concreti. La questione non riguarda soltanto la regolarità urbanistica degli immobili, ma anche la necessità di garantire condizioni igienico-sanitarie essenziali a chi vi abita. La fornitura attraverso autobotte potrebbe rappresentare una soluzione temporanea, senza interferire con le norme edilizie. Da maggio sono trascorsi sei mesi e le famiglie continuano a fare i conti con una situazione che incide sulle più elementari necessità quotidiane». Catania assicura che continuerà a vigilare sull’attuazione del cronoprogramma. Adesso la palla passa al sindaco Sodano: le proposte sono sul tavolo, servono decisioni e tempi certi.

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