Nuova e durissima offensiva politica di Dino Alonge contro Michele Sodano. A pochi mesi dall’insediamento, l’esponente politico boccia senza appello la sindacatura del primo cittadino, parlando di «fallimento politico e amministrativo». Una presa di posizione che arriva nel giorno delle dimissioni dell’assessora Torregrossa e che si inserisce in una fase particolarmente delicata per la squadra di governo di Palazzo dei Giganti. Alonge contesta innanzitutto la distanza tra gli annunci elettorali e i risultati. La città, sostiene, continua a fare i conti con problemi irrisolti: sporcizia, strade dissestate, difficoltà idriche a Maddalusa e assenza di una visione amministrativa riconoscibile.

Nel mirino finisce anche la comunicazione del sindaco, accusato di privilegiare videomessaggi, reel e iniziative social rispetto alla concretezza dell’azione amministrativa. «Una distanza siderale tra il promesso e il mantenuto», scrive Alonge. Ma è soprattutto sul piano politico che l’attacco diventa più incisivo. L’esponente politico richiama la vicenda dell’ex vicesindaco Crosta, conclusasi con le dimissioni, le recenti polemiche che riguardano l’assessore Lo Piparo e, da ultimo, l’uscita di Torregrossa. Sul caso Lo Piparo chiede al sindaco di fare immediatamente chiarezza e di assumere una posizione precisa.

Tre vicende che, nella lettura di Alonge, restituiscono l’immagine di una Giunta attraversata da difficoltà e tensioni, mettendo in discussione il metodo politico e amministrativo scelto da Sodano. Il giudizio è particolarmente severo anche nei confronti delle aspettative suscitate dalla campagna elettorale. Alonge si dice amareggiato soprattutto per quegli agrigentini che avevano votato il sindaco credendo in un reale cambiamento. «Sono amareggiato, ma non confuso: avevo perfettamente capito in campagna elettorale chi fosse Sodano e dove avrebbe portato la Città», afferma.

La conclusione del comunicato ha il tono di una dichiarazione di opposizione senza più ambiguità: «Oggi sono qui a guardare e ad agire insieme ai miei amici, e faremo di tutto affinché questo incubo termini». Non soltanto, dunque, una bocciatura dei primi mesi di amministrazione, ma un messaggio politico che preannuncia un’opposizione più determinata. Per Sodano, alle difficoltà nella gestione della Giunta si aggiunge così un nuovo fronte di contestazione. E mentre la città attende risposte sui problemi quotidiani, cresce la pressione politica sul sindaco e sul suo metodo di governo.

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