“Firetto: ‘Fermatevi prima che sia troppo tardi! La città non ha bisogno di cemento, ma di soluzioni reali'”

Lillo Firetto, ex sindaco di Agrigento e attuale consigliere comunale di opposizione, ha preso la parola in aula Sollano per commentare la questione del project financing riguardante l’esternalizzazione della gestione dei parcheggi cittadini. Firetto ha chiesto all’amministrazione di fermarsi, facendo un parallelo con la vicenda della Villa del Sole e sollevando dubbi sulla reale utilità dell’operazione per la città.

Le parole di Firetto in consiglio sono state dirette e critiche: “Quando il progetto Rosselli fu realizzato, prevedeva anche una quantità di parcheggi, ma ora questo sistema va ad impattare negativamente. Mi chiedo: dov’è l’economicità di questa operazione? Qual è il beneficio per il Comune di Agrigento e per i cittadini? Non si vede alcuna utilità per la città.”

L’ex sindaco ha poi proseguito: “Faccio appello all’amministrazione, perché, sebbene nel passato si sia deciso di andare avanti con certe scelte, oggi è il momento di fermarsi. Quando si votò la variante urbanistica, qualcuno dei miei colleghi consiglieri fu preso in inganno. Ma oggi siamo qui a difendere quello che è stato fatto, anche se non è stato il miglior approccio. L’amministrazione avrebbe dovuto fermarsi anche per la questione della Villa del Sole.”

Firetto ha poi allargato la sua riflessione alla struttura della Villa del Sole, esprimendo preoccupazione per le scelte urbanistiche fatte: “Abbiamo visto che è stata realizzata una struttura in cemento armato, ma quale sarà la sua utilità? Qual è l’utilità per i cittadini di Agrigento? È un’operazione che non risponde alle reali necessità della città, ma piuttosto a logiche che non comprendiamo. Non è questo il modo di amministrare una città.”

L’ex sindaco ha fatto anche un parallelo con la difficoltà di utilizzare le strutture sotto la Villa del Sole, sottolineando come le necessità della città siano cambiate: “Anche quando pensavamo di utilizzare la struttura sotto la Villa del Sole, c’erano difficoltà. Ora i numeri dei bambini che frequentano le scuole si sono ridotti. Cosa ci serve ancora una scuola materna o un nido in quella zona?”

Infine, Firetto ha chiuso il suo intervento con un monito all’amministrazione: “Questo non è il modo di fare le cose. Se ci sono finanziamenti, bisogna usarli con criterio, non rovinando aree verdi o sprecando risorse. Mi chiedo: a cosa servirà questa nuova struttura di cemento? Il danno è già stato fatto con la Villa del Sole, ma non facciamo un’altra fesseria.”

Con queste parole, Firetto ha chiesto all’amministrazione di riflettere sulle scelte fatte, invitando a rivedere il progetto di esternalizzazione dei parcheggi, che ritiene non rispondente alle esigenze della città di Agrigento.

