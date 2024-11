Marinisa Bag presenta “Alle Spalle delle Donne”, una nuova collezione di coffe che celebra la forza, la resilienza e il coraggio delle donne. Questo Natale, regala non solo un accessorio, ma un simbolo di supporto e riconoscimento per tutte le donne che affrontano ogni giorno le sfide della vita con dignità. Ogni coffa, realizzata con la maestria artigianale siciliana, è unica e racconta una storia di passione e autenticità, dove la cura per i dettagli e il valore del “fatto a mano” incarnano l’essenza della tradizione e della forza femminile.

Ogni pezzo della collezione porta il nome di una donna che ha lasciato un segno per il suo coraggio e la sua ambizione, rendendo questo regalo ancora più speciale. “Alle Spalle delle Donne” vuole essere anche un richiamo alla riflessione sulle difficoltà e le ingiustizie che molte donne continuano a vivere, dalla disparità retributiva alla violenza di genere. Un regalo che non solo celebra la bellezza e la forza, ma che diventa un messaggio di cambiamento e consapevolezza, per onorare ogni donna, ovunque, in ogni momento della sua vita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp