La Fortitudo Bologna è pronta a scuotere il mercato e a rilanciare le proprie ambizioni. Dopo il ritorno di Attilio Caja in panchina, la società biancoblù ha deciso di puntare su un rinforzo di spessore per il reparto esterni.

Tutti gli indizi portano a Matteo Imbrò, il talento siciliano attualmente in forza a Pesaro. La trattativa è in fase avanzata, con entrambe le parti intenzionate a chiudere l’accordo nelle prossime ore. Il play-guardia, apprezzato per la sua versatilità e il carisma in campo, rappresenterebbe un innesto cruciale per le ambizioni della Fortitudo, che mira a un campionato da protagonista.

Imbrò, classe 1994, conosce bene le sfide del basket italiano e potrebbe rivelarsi l’uomo giusto per riportare entusiasmo sotto le Due Torri. Ore decisive per un’operazione che potrebbe essere ufficializzata a breve.

