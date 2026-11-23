Eventopoli, Iacono: «Il centrodestra ha spremuto Agrigento». M5S: «Vadano tutti a casa»

La deputata Pd Giovanna Iacono parla di un «sistema di potere criminogeno» e accusa la destra di avere utilizzato le risorse per «clientele e utilità personali». Il M5S allarga l’attacco al governo Schifani: «Sul piano politico ed etico devono andare tutti a casa». Resta ferma la presunzione di innocenza e spetta alla magistratura accertare eventuali responsabilità penali. La richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Agrigento nei confronti del deputato nazionale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano diventa terreno di scontro politico. A intervenire sono il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, che partendo dall’inchiesta denominata “Eventopoli” allargano il fronte delle critiche al centrodestra siciliano e al sistema di gestione delle risorse pubbliche.

Particolarmente duro l’intervento della deputata siciliana del Pd Giovanna Iacono, che richiama innanzitutto la necessità di distinguere il piano giudiziario da quello politico.

«Certamente spetta alla magistratura accertare reati e responsabilità penali. Ma non si può non accorgersi come l’infinita sequela di scandali e indagini che toccano il centrodestra agrigentino, in ultimo la richiesta di arresti domiciliari per il deputato di Fratelli d’Italia Pisano, ci mostrino un uso del potere e delle istituzioni per interessi personali spesso illeciti», afferma Iacono. La parlamentare dem punta quindi il dito contro quello che definisce il «criminogeno sistema dei contributi a pioggia», sostenendo che proprio la distribuzione delle risorse rappresenterebbe «l’unico vero collante e interesse del governo Schifani».

Ma è soprattutto su Agrigento che Iacono concentra il suo attacco politico.

«Per troppi anni Agrigento, anziché essere valorizzata, è stata sfruttata e spremuta con le risorse utilizzate per favorire clientele e utilità personali. Anche per questo dobbiamo aumentare gli sforzi per rompere questo sistema, targato centrodestra, che umilia e impoverisce le comunità e la Sicilia tutta». Iacono chiama in causa anche il silenzio dei partiti della coalizione: «Il tutto nell’imbarazzato e imbarazzante silenzio delle forze politiche della destra nazionale e regionale».

Sulla vicenda intervengono anche i parlamentari nazionali siciliani del Movimento 5 Stelle, che parlano di «ennesimo scandalo» per il centrodestra nell’Isola. «Si aggrava ancora il quadro sconcertante che caratterizza i partiti del centrodestra in Sicilia – affermano –: oggi alla lunga serie di vicende giudiziarie si aggiunge la richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Agrigento nei confronti del deputato nazionale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano per le gravi accuse di peculato, malversazione e riciclaggio».

Il Movimento 5 Stelle collega quindi l’inchiesta alle vicende che negli ultimi mesi hanno interessato la politica regionale e chiama direttamente in causa il governo guidato da Renato Schifani. «La Giunta Schifani e la maggioranza all’Ars sono già state travolte da vari scandali. Si difendano pure nei processi ma, fermo restando la presunzione di innocenza sul piano giudiziario, sul piano etico e politico la situazione è sconcertante, devono andare tutti a casa».

La conclusione dei parlamentari pentastellati è ancora più netta: «Il centrodestra lasci la Regione Sicilia, liberi le istituzioni isolate da tanto disonore».

Le dichiarazioni di Pd e Movimento 5 Stelle spostano così l’inchiesta dal terreno strettamente giudiziario a quello politico. La richiesta della Procura nei confronti di Pisano dovrà seguire il proprio iter e non equivale a un accertamento di responsabilità. Ma per le opposizioni il caso diventa l’occasione per mettere sotto accusa il sistema di gestione delle risorse pubbliche e il centrodestra che governa la Regione. Inchiesta «Eventopoli», disposti i domiciliari per il deputato Lillo Pisano: ora decide la Camera

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