Il gip del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, accogliendo parzialmente l’originaria richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pubblici ministeri, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del deputato agrigentino di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, nell’ambito dell’inchiesta «Eventopoli», l’indagine della Procura di Agrigento sulla gestione dei finanziamenti pubblici destinati a grandi eventi culturali e turistici.

Trattandosi di un parlamentare, l’ordinanza cautelare è stata trasmessa in via riservata al presidente della Camera e al presidente della Giunta per le autorizzazioni, Devis Dori (Alleanza Verdi e Sinistra), chiamata ora a pronunciarsi sulla concessione o meno dell’autorizzazione a procedere con la misura restrittiva. È la prima volta dall’insediamento del governo Meloni che Montecitorio si trova ad affrontare una richiesta di arresto per un deputato.

L’iter a Montecitorio. La Giunta per le autorizzazioni avvierà a breve l’iter procedurale: il presidente Dori nominerà un relatore e già dalla prossima settimana è previsto l’esame della relazione illustrativa. L’obiettivo dell’organismo parlamentare è esprimere il proprio parere entro Natale, così da portare la decisione definitiva al voto dell’Aula della Camera nel mese di gennaio.

Il 5 novembre Pisano si è presentato in tribunale e ha scelto di non rispondere alle domande del gip. I suoi avvocati, Silvio Miceli e Mattia Filippo Caleca, hanno presentato una memoria per contestare le accuse di associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata, falso ideologico e finanziamento illecito.

Le accuse e il sistema dei fondi. Secondo l’impianto accusatorio ricostruito da Carabinieri e Polizia Giudiziaria, attorno ai finanziamenti della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento sarebbe stato messo in piedi un sistema illecito capace di drenare ingenti risorse destinate a manifestazioni di punta — tra cui il «Mandorlo in Fiore» e i cartelloni turistici — attraverso associazioni no-profit ritenute compiacenti e riconducibili a soggetti vicini per militanza politica. Per i magistrati, parte del denaro sarebbe stato poi dirottato per finalità personali e politiche, incluso il pagamento di tessere di partito.

Complessivamente sono 12 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta, ai quali vengono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata ai danni della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, falso ideologico e finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali. Sotto la lente degli inquirenti anche due dirigenti della pubblica amministrazione, Giuseppe Librizzi (Regione) e Antonino Insalaco (Comune di Agrigento), per i quali sono state richieste misure interdittive.

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