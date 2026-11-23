Natale ad Agrigento, parla Catalano: «Ancora tutto all’ultimo momento. Datemi l’assessorato per 18 mesi»

L’organizzatore di eventi critica i ritardi sulle luminarie e la mancata programmazione delle festività. Poi lancia una proposta provocatoria: «Nei primi sei mesi rinuncio all’indennità e coinvolgo esperti e sponsor privati. Per Capodanno si può ancora fare qualcosa».

Mentre diverse città siciliane hanno già acceso le luminarie natalizie e cominciato ad attirare visitatori, ad Agrigento si continua ad aspettare. A circa un mese dal Natale, la città non ha ancora un calendario definito delle iniziative e resta l’incertezza sulle decorazioni luminose. Una situazione che riaccende il dibattito sulla programmazione degli eventi e sulle promesse di cambiamento dell’amministrazione Sodano.

A intervenire è Marco Catalano, organizzatore di eventi, che punta il dito contro i ritardi e l’assenza di una strategia riconoscibile, lanciando anche una proposta provocatoria al sindaco Michele Sodano.

«Doveva cambiare il metodo, invece siamo alle solite»

«Sulle luci di Natale era stato promesso un cambio di metodo, una programmazione capace di garantire tempi certi. Tutti immaginavamo di vedere Agrigento illuminata per le festività nei tempi giusti. Invece, mentre altre città e persino piccoli centri sono già vestiti a festa e attirano turisti e visitatori, ad Agrigento ancora una volta non ci sono le luminarie e non sappiamo quando e come arriveranno».

Per Catalano il problema non riguarda soltanto le luci, ma un modo di organizzare gli appuntamenti pubblici che sembra riproporre gli stessi limiti del passato.

«Esattamente come avveniva negli anni precedenti: tutto all’ultimo momento, in perfetta improvvisazione. Si era parlato di cambiare metodo, ma al momento non vedo questa differenza».

La provocazione: «Datemi l’assessorato allo Spettacolo per 18 mesi»

Catalano passa quindi dalla critica alla proposta, lanciando una sfida all’amministrazione comunale.

«Datemi per 18 mesi l’assessorato allo Spettacolo. Costituirei immediatamente un tavolo tecnico con esperti del settore, professionisti con i quali collaboro da anni. Visto che si continua a parlare della mancanza di fondi, coinvolgerei persone capaci di individuare sponsor privati e costruire progetti sostenibili per la città».

La proposta comprende anche una rinuncia economica personale.

«Nei primi sei mesi rinuncerei a ogni indennità, destinando quelle risorse all’ideazione e alla preparazione degli eventi da realizzare nei successivi dodici mesi. Bisogna cominciare a ragionare in termini di programmazione, non inseguire ogni volta le scadenze».

Una provocazione, dunque, ma anche un modo per sostenere che l’organizzazione degli eventi richiede competenze specifiche, rapporti con gli operatori del settore e capacità di attrarre risorse esterne.

«Capodanno, siamo al limite. Ma qualcosa si può ancora fare»

Sul Capodanno, dopo le indicazioni emerse nelle scorse settimane circa l’assenza di un grande concerto, Catalano ritiene che i margini per organizzare un appuntamento di richiamo siano ormai molto ridotti.

«Siamo al limite con i tempi, anche considerando le risorse disponibili. Per organizzare un mini festival, magari con diversi format capaci di coinvolgere pubblici differenti, servirebbe un lavoro immediato. Ma soprattutto occorrono agevolazioni e procedure burocratiche snelle da parte del Comune».

L’organizzatore non nasconde il proprio pessimismo.

«Ad oggi credo che il Capodanno sarà molto semplice, senza grandi iniziative. Ma penso che Agrigento stia facendo passi indietro. Una città turistica che si rispetti dovrebbe organizzare un Capodanno in piazza, un momento di aggregazione per i residenti e un’occasione per richiamare visitatori».

«Non servono spese folli, ma almeno un evento in piazza»

Catalano chiarisce di non auspicare il ritorno a manifestazioni dai costi eccessivi.

«Non parlo di spese folli o di cifre esorbitanti come accaduto in passato. Non sarà certamente possibile organizzare un Capodanno di grande risonanza, ma qualcosa a livello locale si può ancora fare. Un evento dignitoso, capace di coinvolgere la città, senza gravare eccessivamente sulle casse comunali».

Il punto, secondo l’organizzatore, è evitare che l’assenza di grandi disponibilità economiche diventi una giustificazione per rinunciare del tutto alle iniziative. «Le difficoltà economiche e burocratiche esistono, ma non possono diventare un alibi per non fare nulla. Amministrare significa trovare soluzioni, coinvolgere i privati e trasformare le idee in iniziative concrete».

Il nodo della programmazione

Le parole di Catalano si inseriscono nel confronto aperto sulla gestione delle festività natalizie. Il 4 settembre, durante una diretta social, il sindaco Michele Sodano aveva sottolineato l’importanza di programmare per tempo gli eventi, mentre l’assessore Dario Cipolla aveva confermato che gli uffici erano già al lavoro sul Natale.

A novembre, però, il quadro è apparso diverso. Il consulente Peppe Mendola ha segnalato la disponibilità di risorse limitate e il ridimensionamento delle iniziative, compresa l’assenza del grande concerto di Capodanno.

La questione, dunque, non è soltanto quanti soldi il Comune possa spendere, ma quanto sia riuscito a programmare, quali risorse alternative abbia cercato e quale coinvolgimento sia stato previsto per gli operatori privati.

La provocazione di Catalano riporta al centro proprio questo interrogativo: per organizzare eventi servono certamente risorse, ma anche idee, competenze e tempi adeguati. E ad Agrigento, a un mese dal Natale, il tempo continua a essere la risorsa più difficile da recuperare.

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