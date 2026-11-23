Un controllo nato come semplice verifica amministrativa si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato alla denuncia di un uomo di 67 anni. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca lo hanno deferito alla locale Procura della Repubblica, con l’accusa di detenzione abusiva di armi bianche e munizioni non denunciate.

Durante l’ispezione all’interno dell’abitazione del sessantasettenne, i poliziotti hanno rinvenuto materiale ben oltre quanto dichiarato: tra gli oggetti scoperti figurano infatti munizioni da guerra e diverse armi bianche mai segnalate alle autorità competenti.

La perquisizione ha inoltre permesso di recuperare alcuni reperti archeologici e diverse conchiglie appartenenti a una specie protetta, la cui detenzione è vietata dalle normative ambientali e di tutela del patrimonio culturale. Tutto il materiale illecito è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione della Procura.

In via precauzionale, gli agenti hanno proceduto anche al ritiro cautelare delle altre armi che l’uomo possedeva con regolare autorizzazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp