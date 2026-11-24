Eventopoli, quasi 45 mila euro sulla carta di Pisano: il sistema dei finanziamenti ricostruito dal gip

Il giudice del Tribunale di Agrigento Michele Dubini ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato nazionale, chiedendo alla Camera l’autorizzazione a eseguire la misura. Nelle carte giudiziarie il presunto sistema di finanziamenti pubblici, nomine e rapporti politico-amministrativi. Risorse destinate alla cultura che sarebbero state utilizzate anche per spese personali e attività di partito.

Quasi 45 mila euro di risorse pubbliche che sarebbero finite nella disponibilità personale del deputato nazionale Calogero Pisano. Finanziamenti destinati alla promozione culturale e turistica, rapporti con associazioni, nomine e una rete di relazioni politiche e amministrative che, secondo il giudice per le indagini preliminari, avrebbe consentito di orientare l’erogazione dei contributi. È il quadro che emerge dall’ordinanza cautelare dell’inchiesta denominata “Eventopoli”.

Il gip del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del parlamentare eletto con Fratelli d’Italia, trasmettendo alla presidenza della Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all’esecuzione della misura cautelare. Intanto, Fratelli d’Italia ha sospeso Pisano dal partito e avviato la procedura di espulsione dal gruppo parlamentare.

Il ruolo di Pisano e la rete delle nomine

Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari riportati dal quotidiano La Sicilia, il gip individua in Pisano il presunto promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, attraverso la gestione di manifestazioni culturali finanziate dal Comune di Agrigento e dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

Al centro della ricostruzione giudiziaria c’è l’influenza politica e amministrativa che Pisano avrebbe maturato durante gli anni trascorsi negli uffici dell’assessorato regionale al Turismo, tra il 2018 e il 2022, consolidata successivamente attraverso il ruolo di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e l’elezione alla Camera nell’ottobre del 2022.

Nell’ordinanza vengono richiamate anche alcune nomine e figure di riferimento del territorio agrigentino: Salvatore Prestia alla direzione generale della Fondazione Teatro Pirandello, Costantino Ciulla nell’amministrazione comunale di Agrigento e Fabrizio La Gaipa alla guida del Distretto Turistico Valle dei Templi. Secondo la ricostruzione del giudice, Pisano avrebbe sostenuto queste figure nell’ambito della propria rete di relazioni. Il riferimento alle nomine non costituisce, di per sé, un accertamento di responsabilità penali a carico delle persone citate.

Gli eventi culturali e il presunto sistema dei contributi

Il meccanismo descritto dal gip si sarebbe sviluppato attraverso richieste di finanziamento per manifestazioni culturali, alcune delle quali ritenute dagli inquirenti fittizie o sovrastimate, accompagnate da rendicontazioni irregolari o non corrispondenti alle attività finanziate.

Le risorse pubbliche, una volta ottenute, sarebbero transitate attraverso associazioni culturali e società per essere successivamente distratte dalle finalità originarie. Tra le operazioni contestate figurano fatture per prestazioni ritenute inesistenti, movimentazioni bancarie e prelievi di denaro.

Secondo il giudice, una parte delle somme sarebbe stata destinata a soddisfare esigenze personali del parlamentare e a finanziare attività di sostegno politico, compresa la sottoscrizione di tessere di partito.

Dal progetto Xenia Akragantos alla carta prepagata

Uno dei capitoli dell’ordinanza riguarda il progetto comunale “Xenia Akragantos”. Attraverso una serie di trasferimenti di denaro che avrebbero coinvolto la Fondazione Teatro Pirandello, l’associazione Segnali, l’Asd Team Akragas Bike e l’associazione Kerkent Eventi, nell’aprile del 2023 sarebbero confluiti 9.800 euro su una carta Postepay Evolution in uso a Pisano.

Si tratta, nello specifico, di due operazioni finanziarie: un bonifico da 4.800 euro e un postagiro da 5.000 euro. Per queste somme il gip ha formulato una contestazione di riciclaggio.

A tale importo si aggiungono ulteriori 35.102,07 euro oggetto della contestazione di malversazione di erogazioni pubbliche, nell’ambito di condotte che si sarebbero sviluppate tra il luglio del 2021 e l’agosto del 2025.

Quasi 45 mila euro di fondi pubblici

Complessivamente, secondo il provvedimento cautelare, ammontano a 44.902,07 euro le risorse pubbliche che sarebbero confluite nella disponibilità del parlamentare. Denaro proveniente da finanziamenti della Regione Siciliana, della Fondazione Teatro Luigi Pirandello e del Distretto Turistico Valle dei Templi.

È anche sulla base della ritenuta continuità del presunto meccanismo illecito che il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La vicenda passa adesso anche sul piano parlamentare. Per eseguire la misura restrittiva nei confronti di Pisano sarà necessaria l’autorizzazione della Camera dei Deputati, come previsto dall’articolo 68 della Costituzione.

Le contestazioni contenute nell’ordinanza rappresentano una ricostruzione giudiziaria in fase cautelare, che dovrà essere sottoposta al contraddittorio. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. Leggi anche: Pisano sospeso da FdI, verso l’uscita dal gruppo parlamentare

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