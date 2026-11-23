Il partito prende le distanze dal deputato agrigentino. L’espulsione da Montecitorio sarebbe attesa in settimana.

AGRIGENTO – Si apre una nuova fase nei rapporti tra Calogero Pisano e Fratelli d’Italia. Il deputato agrigentino è stato sospeso in via cautelare dal partito. La decisione, secondo quanto riferito all’Adnkronos da fonti di via della Scrofa, dove ha sede la direzione nazionale di Fratelli d’Italia, sarebbe destinata a essere seguita dall’espulsione dal gruppo parlamentare della Camera, prevista nel corso della settimana.

È un passaggio che sposta la vicenda anche sul terreno politico. Dopo il rientro in Fratelli d’Italia nel febbraio scorso, Pisano rischia nuovamente di perdere la propria collocazione nel gruppo parlamentare con cui è stato eletto.

La scelta del partito arriva mentre la vicenda giudiziaria è approdata alla Camera per il previsto esame della richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari. Ma sul piano politico il segnale è già evidente: Fratelli d’Italia ha deciso di prendere le distanze dal proprio deputato.

La sospensione è il provvedimento già assunto; l’uscita dal gruppo resta invece il passaggio annunciato dalle fonti del partito e atteso nei prossimi giorni.

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