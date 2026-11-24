Sono scattati gli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per un operaio sessantenne residente ad Aragona, ritenuto responsabile di aver continuato a perseguitare l’ex compagna nonostante fosse già sottoposto a misure restrittive.

Il provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura, è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Comitini al termine di una mirata attività investigativa.

L’indagato è gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ai danni di una cinquantenne. Le indagini erano partite nei mesi scorsi dopo un primo intervento dei militari in soccorso della vittima, sottoposta nel tempo a ripetuti insulti e vessazioni tali da generare un profondo stato di paura.

Sebbene il giudice avesse già disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, le verifiche dei carabinieri hanno accertato come l’uomo abbia ignorato le prescrizioni continuando a molestare la donna, rendendo così necessario l’aggravamento della misura cautelare.

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