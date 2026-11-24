I lavori sono stati ultimati nel gennaio 2024. A quasi tre anni di distanza, la giunta Sodano approva il quadro economico finale dell’opera. Oltre 91 mila euro per il caro prezzi e 106 mila euro anticipati dal Comune ancora da richiedere alla Regione.

Un iter amministrativo iniziato nel 2018, un finanziamento regionale di oltre 475 mila euro e lavori conclusi da quasi tre anni. Torna d’attualità il parcheggio di interscambio di piazzale Ugo La Malfa, nell’area di via Alessandro Manzoni, ad Agrigento. Con la deliberazione n. 164 del 20 novembre 2026, la giunta comunale guidata dal sindaco Michele Sodano ha approvato il quadro economico finale dell’intervento, necessario per completare gli adempimenti richiesti dalla Regione Siciliana.

Non si tratta, dunque, di un nuovo investimento, ma di un passaggio amministrativo relativo a un’opera realizzata durante la precedente amministrazione, concepita per decongestionare il traffico cittadino e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico.

Un progetto nato nel 2018

La storia del parcheggio risale al settembre 2018, quando l’amministrazione comunale avviò le procedure per partecipare a un bando regionale destinato alla realizzazione di parcheggi di interscambio.

Nel giugno 2019 la TUA, società che gestisce il trasporto urbano ad Agrigento, donò al Comune il progetto definitivo dell’opera, mettendo successivamente a disposizione anche quello esecutivo, ad eccezione degli elaborati relativi alla sicurezza.

Il finanziamento regionale, pari a 475.705,86 euro, venne formalizzato con decreto del 13 dicembre 2021. Nel luglio 2022 i lavori furono aggiudicati alla New Energy Group Srl di Agrigento, unica impresa ad aver presentato un’offerta tra le cinque invitate, con un ribasso del 7,29%.

La consegna definitiva dei lavori avvenne il 14 marzo 2023, mentre l’ultimazione risale al 2 gennaio 2024. Nel giugno dello stesso anno furono approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

Oltre 91 mila euro per il caro prezzi

Dal quadro economico approvato dalla giunta emerge una spesa complessiva di 437.674,55 euro. Di questi, 294.493,13 euro riguardano i lavori liquidati, 91.668,91 euro le compensazioni per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e 51.512,51 euro le ulteriori spese sostenute per la realizzazione dell’intervento.

Le economie di progetto ammontano a 38.031,31 euro.

Il Comune dovrà inoltre richiedere alla Regione l’accreditamento di 106.709,84 euro, corrispondenti alle somme anticipate dall’ente per effettuare i pagamenti.

La Regione chiede chiarimenti anche sulle colonnine elettriche

A sollecitare gli ulteriori adempimenti è stato il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con una nota del 27 ottobre scorso.

Tra i documenti richiesti figura anche una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti l’avvenuta installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, previste dal progetto esecutivo.

La delibera approvata dalla giunta è stata dichiarata immediatamente esecutiva e non comporta nuovi impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

Ma quale servizio offre oggi il parcheggio?

Al di là degli adempimenti contabili, resta una questione di interesse pubblico: quale ruolo svolge oggi il parcheggio di piazzale Ugo La Malfa nel sistema della mobilità cittadina?

L’opera era stata concepita per favorire l’interscambio tra mezzi privati e trasporto collettivo, alleggerire il traffico urbano e ridurre l’inquinamento. A quasi tre anni dalla conclusione dei lavori, sarebbe utile conoscere le modalità di gestione della struttura, i collegamenti con il trasporto pubblico e l’effettivo utilizzo del parcheggio da parte di cittadini e visitatori.

La definizione dei conti rappresenta un passaggio necessario. Ma il valore di un investimento pubblico da oltre 437 mila euro si misura soprattutto attraverso il servizio che riesce a garantire alla collettività.

La vicenda solleva un interrogativo: come è possibile che un’opera pubblica progettata, finanziata e realizzata per migliorare la mobilità urbana presenti, secondo le informazioni raccolte, criticità dimensionali tali da impedirne l’apertura?

A rendere la questione meritevole di approfondimento è anche l’approvazione, nel giugno 2024, del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Occorre dunque chiarire la natura delle difformità segnalate, quando siano state riscontrate e quali interventi siano eventualmente necessari per rendere operativa la struttura.

Un’opera conclusa sotto il profilo dei lavori, ma che non ha ancora assolto ufficialmente alla funzione per la quale è stata finanziata.

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