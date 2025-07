Cantone: “Era uno spazio per chi resta”. Bruciata la tenda delle suore a Villa Bonfiglio

AGRIGENTO – Distruzione, desolazione e cenere: è lo scenario che si sono trovati davanti, stamattina, i primi arrivati sul luogo dell’incendio che ha completamente distrutto la tenda della Comunità Missionaria Porta Aperta, all’interno della Villa Bonfiglio. Il primo a raggiungere l’area, appresa la notizia dal nostro giornale, è stato l’assessore Carmelo Cantone, seguito dalla superiora della Comunità.

«Tanta tristezza – ha dichiarato Cantone – La Comunità Missionaria Porta Aperta ad Agrigento è parte dell’associazione A Servizio di Ogni Povertà, con sede in via Piano Palillo. Da anni offre un importante servizio alla città con la Mensa della Solidarietà per i bisognosi. Nella tenda si organizzavano momenti di svago e socialità, come le serate di karaoke, rivolte soprattutto ad anziani e persone che non possono permettersi vacanze fuori città. Era uno spazio per la comunità, per chi resta».

La tenda – nota come “la tenda delle suore” – non trova pace. In passato era stata collocata in piazza Cavour, poi rimossa su disposizione del Comune. Per un periodo aveva trovato accoglienza a Porto Empedocle, fino al recente ritorno nella Villa Bonfiglio grazie all’attuale amministrazione. Una collocazione che forse andrà ripensata, considerata la vicinanza alla vegetazione e la presenza frequente di altri eventi nell’area.

Secondo quanto appreso, all’interno della struttura era presente un frigorifero utilizzato per le bibite, ma non si esclude nessuna pista: sia quella accidentale che quella dolosa. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del rogo, che ha interessato anche il costone e parte della via Crispi.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 4 del mattino, richiedendo l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento. Non si registrano feriti.

leggi anche: Agrigento, incendio nella tenda della Comunità Porta Aperta: distrutta la struttura nella Villa Bonfiglio

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp