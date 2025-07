Agrigento, incendio nella tenda della Comunità Porta Aperta: distrutta la struttura nella Villa Bonfiglio

AGRIGENTO – Un violento incendio ha completamente distrutto la tenda della Comunità missionaria Porta Aperta, situata all’interno della Villa Bonfiglio, ad Agrigento. Le fiamme, sviluppatesi nelle prime ore del mattino, hanno interessato anche il costone sovrastante, propagandosi fino alla via Crispi e coinvolgendo alberi e vegetazione.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono intervenute per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Al momento dell’intervento, particolare apprensione ha destato la presenza di più bombole di gas all’interno della struttura, il cui scoppio avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Saranno i rilievi tecnici e le indagini delle autorità competenti a stabilire l’origine del rogo. Non si registrano feriti.

