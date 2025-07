Un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio nell’area boschiva, tra la Mosella e la rotatoria degli Scrittori, lungo la Statale 640 in territorio di Agrigento. Il personale del Corpo Forestale e i vigili del fuoco sono stati impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo per contenere le fiamme. Il rogo, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere di natura dolosa, ha avuto origine nella sterpaglia, favorito dalle alte temperature. Nel giro di pochi minuti le fiamme si sono estese fino al versante collinare, arrivando a minacciare un’ampia porzione di bosco. Allertati i soccorsi, sul posto sono immediatamente intervenute le squadre della Forestale e i vigili del fuoco. Solo in serata, dopo lunghe ore di lavoro, l’incendio è stato messo sotto controllo.

