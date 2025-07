AGRIGENTO – L’estate entra nel vivo e il Clorophilla – Exclusive Jungle Club si prepara a inaugurare la stagione con un evento che si preannuncia esplosivo. Sabato 26 luglio, nella suggestiva location immersa nel verde, va in scena il Grand Opening della nuova stagione notturna: “Welcome to the Jungle”.

Un party esclusivo dove il suono è selvaggio e la notte si accende di energia pura. La consolle sarà affidata a un line up d’eccezione con Riccardo Gaz, Peppe Sedino e Giovanni Bellia, pronti a far vibrare la giungla con selezioni musicali d’impatto.

L’accesso sarà regolato da lista nominale, con agevolazioni per chi arriva in anticipo:

Donna free entro mezzanotte

entro 10 euro entro le 00:30

entro le 15 euro dopo le 00:30

dopo le 20 euro senza lista

Per chi vuole evitare le attese, è già disponibile la prevendita online tramite il link in bio. Disponibili anche tavoli privèper un’esperienza ancora più esclusiva.

Ingresso vietato ai minori di 21 anni e consentito fino a capienza raggiunta.

Il Clorophilla promette una notte fuori dagli schemi, dove lasciarsi trasportare dal ritmo e vivere la magia della notte. Non chiederti cosa ti aspetta… ascolta il richiamo della giungla.

