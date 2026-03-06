Quattro candidature e partiti ancora in attesa

Nel centrodestra partita aperta tra Sodano e l’area moderata. Il centrosinistra lavora su Michele Sodano, Di Rosa accelera con la sua proposta civica. Atteso in città Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia.

Le elezioni amministrative di Agrigento iniziano a delineare la loro griglia di partenza, con diversi candidati in campo e una spaccatura evidente all’interno del centrodestra.

Elezioni amministrative Agrigento: centrodestra diviso, quattro candidati in campo

Il dato politico più evidente è la spaccatura all’interno del centrodestra. Da una parte si colloca l’asse formato da Forza Italia, MPA e Fratelli d’Italia, che spinge sulla candidatura di Calogero Sodano. Dall’altra restano invece Lega e Democrazia Cristiana, che continuano a sostenere la candidatura di Luigi Gentile.

Proprio la candidatura di Gentile viene letta da molti osservatori come una possibile fase di transizione. Il suo ruolo potrebbe essere quello di apripista in vista di un eventuale passo indietro nelle fasi finali della trattativa, per lasciare spazio a una candidatura civica, ma chiaramente espressione dell’area moderata e centrista, quella dell’ex sindaco Calogero Firetto.

Nonostante i tentativi di avvicinamento tra le diverse componenti del centrodestra, la strategia prevalente resta quella dell’attesa. Nessuno vuole scoprirsi prima degli altri, e le ufficializzazioni vengono rinviate nel tentativo di capire quali equilibri si consolideranno nelle prossime settimane.

L’area progressista lavora sulla candidatura di Michele Sodano

Nel frattempo si muove anche l’area progressista, che sarebbe pronta a chiudere su una candidatura già definita: quella del giovane Michele Sodano. Prima di arrivare all’annuncio ufficiale, però, resta da sciogliere il nodo più delicato, quello della composizione della futura giunta. Tutte le forze della coalizione – dal Partito Democratico a Italia Viva, passando per le altre componenti dell’area progressista – chiedono infatti spazio nella squadra di governo.

Lo stesso Michele Sodano ha già indicato quattro assessori designati, ma per chiudere definitivamente gli accordi con i partiti della coalizione potrebbe essere necessario rivedere qualcosa nella composizione della squadra.

La candidatura civica di Giuseppe Di Rosa

A completare il quadro c’è la candidatura civica di Giuseppe Di Rosa, già in campo da tempo e impegnato in una campagna elettorale che punta a presentarsi come alternativa ai tradizionali schieramenti. Di Rosa continua a portare avanti la sua proposta politica centrata sul cambiamento e annuncerà proprio oggi i nomi degli assessori designati che lo affiancheranno nel progetto amministrativo.

Donzelli ad Agrigento per Fratelli d’Italia

Intanto la giornata politica agrigentina registra anche una presenza nazionale. Giovanni Donzelli, tra i principali dirigenti di Fratelli d’Italia, sarà in città per la campagna referendaria e parteciperà a un incontro previsto alle ore 18 all’Hotel Kaos.

In Fratelli d’Italia c’è una questione di correnti interne. C’è chi auspica possibili sorprese o aperture politiche, ma sul punto si è già espresso il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, che ha confermato la linea dell’alleanza con MPA e Forza Italia, rafforzando così l’ipotesi della candidatura di Calogero Sodano.

La partita resta dunque aperta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il quadro si consoliderà sulle quattro candidature oggi in campo o se le trattative porteranno a nuove convergenze e possibili colpi di scena. Si vota il 24 e 25 maggio

