Amministrative 2026. Si scoprono le carte. Anche Giuseppe Di Rosa si mette avanti e presenta la giunta, così come già aveva fatto Michele Sodano di Controcorrente.

Dopo Michele Sodano, anche Giuseppe Di Rosa sceglie di anticipare i tempi e di presentare parte della squadra di governo che lo affiancherà nel progetto di rilancio della città.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 alle ore 11, presso la sala riunioni della segreteria del candidato sindaco in via Manzoni 161. Un passaggio che segna un’accelerazione nella campagna elettorale e che punta a differenziare il percorso civico di Di Rosa rispetto ai tavoli ancora in corso tra partiti e coalizioni.

Va ricordato che la normativa sulla parità di genere impone un equilibrio preciso: in una giunta composta da nove assessori, almeno quattro devono essere donne. Un vincolo che vale per tutti e che sarà inevitabilmente uno dei parametri con cui verranno valutate le squadre presentate.

Nel comunicato, Di Rosa attacca frontalmente “anni di malgoverno del centrodestra e dei suoi complici” e rivendica un lavoro portato avanti attraverso denunce pubbliche e battaglie politiche che – si legge – avrebbero comportato anche sacrifici personali e familiari pur di difendere Agrigento.

Il candidato sottolinea di non avere bisogno “della visibilità di alcun deputato, di sciamani della politica, né di campagne elettorali preconfezionate”, ribadendo che il progetto non nasce nei partiti né nei “salotti romani o palermitani”, ma esclusivamente dal rapporto con i cittadini.

«Mentre altri fanno tattica, alleanze di comodo e operazioni di marketing politico – dichiara Giuseppe Di Rosa – noi continuiamo a lavorare. Senza guardarci alle spalle. Guardando solo avanti e solo all’interesse di Agrigento».

L’iniziativa rientra nel progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale”, già avviato da mesi. L’incontro è aperto alla stampa. Intanto a sorpresa Di Rosa ha già annunciato la sua prima “assessora”: si tratta di Valentina Oliveri, leggi qui – Di Rosa annuncia il primo assessore: Valentina Oliveri in giunta

Giunta e quota di genere: cosa dice la legge

Quando si parla di “quota rosa” in giunta, in realtà si fa riferimento a un principio più ampio di equilibrio di genereprevisto dalla legge nazionale. La norma di riferimento è la Legge 56/2014 (Legge Delrio), che stabilisce che nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti – quindi anche ad Agrigento – nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% nella giunta comunale. Non si tratta dunque di una scelta discrezionale, ma di un obbligo preciso. Come si calcola?

Si prende il numero totale degli assessori (escluso il sindaco) e si applica la percentuale del 40%, arrotondando all’unità superiore. Se, ad esempio, la giunta fosse composta da 9 assessori: il 40% di 9 è 3,6 – si arrotonda a 4 Significa che almeno 4 assessori devono appartenere al genere meno rappresentato. Una giunta composta da 6 uomini e 3 donne non sarebbe conforme alla legge. Una composta da 5 e 4, invece, sì. Il mancato rispetto dell’equilibrio può portare all’impugnazione della nomina davanti al TAR, con il rischio di annullamento degli incarichi. La giurisprudenza è ormai consolidata nel considerare il principio di parità un vincolo stringente per i sindaci. Tradotto per le amministrative 2026: chi presenta oggi una squadra di governo deve necessariamente tener conto di questo parametro. Non è solo un tema politico o simbolico, ma un requisito formale che incide direttamente sulla validità della futura giunta.

