Amministrative e ritorno di Pisano sul tavolo

L’arrivo di Giovanni Donzelli ad Agrigento non è solo un appuntamento referendario, ma un passaggio politico che pesa sulle imminenti amministrative. L’esponente nazionale di Fratelli d’Italia, responsabile organizzazione del partito, sarà in città venerdì 6 marzo alle ore 18:00 all’Hotel Kaos di Agrigento (via Giovanni Gentile 11) per l’iniziativa dal titolo “Le ragioni del Sì”, dedicata al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Ad introdurre e moderare sarà l’avvocato Adriano Barba, presidente provinciale FdI Agrigento. Sono previsti i saluti dell’avvocato Paola Antinoro, coordinatrice cittadina di Agrigento, e dell’avvocato Salvatore Broccio, responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di FdI.

Interverranno inoltre l’avvocato Antonio Gaziano, l’onorevole Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e Ambiente, e l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia. A concludere sarà proprio Donzelli. Ma il significato politico dell’appuntamento va oltre il tema referendario. La presenza di un dirigente nazionale di primo piano arriva in una fase cruciale per il centrodestra agrigentino, alle prese con equilibri delicati in vista delle amministrative.

A rafforzare il peso di Fratelli d’Italia sul territorio c’è anche il recente rientro dell’onorevole Calogero Pisano nel partito, dopo l’esperienza nel gruppo di Noi Moderati. Un ritorno che consolida la componente meloniana in provincia e che inevitabilmente incide sulle future scelte strategiche. Il messaggio che arriva è chiaro: Fratelli d’Italia intende essere il perno del centrodestra anche ad Agrigento. E la visita di Donzelli, con la platea di dirigenti regionali e provinciali presenti, assume il valore di una verifica politica sul campo.

Le prossime settimane diranno se questo rafforzamento interno porterà ad una sintesi unitaria o se le tensioni locali continueranno a condizionare la corsa verso Palazzo dei Giganti. Di certo, con Donzelli in città e Pisano nuovamente in quota FdI, la partita entra in una fase nuova.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp