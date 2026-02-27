Amministrative, centrodestra verso la rottura: doppio candidato in campo

La primavera si avvicina e con essa le elezioni amministrative. Ma ad Agrigento il clima è tutt’altro che primaverile dentro il centrodestra. Anzi, si profila una spaccatura che potrebbe diventare definitiva.

Da una parte l’asse composto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento per l’Autonomia punta con decisione su Calogero Sodano, ex sindaco ed ex senatore, individuato come candidato unitario.

Dall’altra, però, Lega e Democrazia Cristiana non sarebbero intenzionate a convergere su quella scelta. Secondo quanto filtra, avrebbero sollecitato e ottenuto la disponibilità a candidarsi da parte di Luigi Gentile, ex deputato regionale ed ex assessore, professionista stimato e figura considerata alternativa all’asse già definito. Una candidatura che, secondo alcune indiscrezioni, risulterebbe gradita anche ad una parte di Fratelli d’Italia. Il quadro, dunque, si complica. E se le posizioni dovessero restare distanti, il centrodestra rischierebbe di presentarsi diviso al voto.

Sul fronte opposto, anche il centrosinistra si muove. In campo ci sono Roberta Lala per Italia Viva e Michele Sodanoper Controcorrente. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato il sostegno ad un’eventuale candidatura di Nuccio Dispenza. Il Partito Democratico dovrebbe pronunciarsi ufficialmente la prossima settimana.

Resta infine salda la candidatura a sindaco di Giuseppe Di Rosa, già strutturata e politicamente definita. Il quadro è in continua evoluzione. Ma una cosa appare chiara: la corsa a Palazzo dei Giganti si preannuncia affollata e, soprattutto, tutt’altro che scontata.

