Elezioni Agrigento 2026, tutti pazzi per la città: candidati e liste accendono la sfida

AGRIGENTO – All’improvviso sono tutti lì. Tutti in campo. Tutti pronti a correre per Palazzo dei Giganti. Con la presentazione ufficiale delle liste e dei candidati, la partita è finalmente iniziata. E adesso non si gioca più nei corridoi, ma alla luce del sole.

Una corsa affollata, movimentata, a tratti imprevedibile. Volti noti e meno noti, esperienze già viste e nuovi ingressi, ma soprattutto un grande rimescolamento di carte. Gli stessi nomi che ieri stavano da una parte oggi si ritrovano altrove, dentro coalizioni diverse, sotto simboli che fino a qualche mese fa sembravano distanti.

È la fotografia di una politica locale in continuo movimento, dove le appartenenze si ridefiniscono, gli equilibri cambiano e le alleanze si costruiscono – e si ricostruiscono – nel giro di pochi giorni. Non è una novità, ma mai come stavolta il senso di fluidità appare evidente.

Dentro questo scenario, ogni candidato prova a costruire la propria narrazione. C’è chi punta sulla discontinuità, chi sulla competenza, chi sulla squadra già pronta, chi invece sulla forza del progetto. Intanto gli elettori osservano, confrontano, cercano di orientarsi tra liste, simboli e nomi.

Perché al di là delle strategie, resta una domanda di fondo: chi sarà davvero in grado di guidare Agrigento? Non solo vincere le elezioni, ma governare una città complessa, con problemi strutturali e aspettative altissime.

Il rischio, come sempre, è che la corsa si trasformi in una gara di posizionamenti più che di visioni. Ma il voto, quello vero, sarà un’altra cosa. Sarà fatto di scelte, di fiducia, di credibilità.

La campagna elettorale è appena iniziata. E stavolta, più che mai, sembra che tutti vogliano esserci.

Tutti pazzi per Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp