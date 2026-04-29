Violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 37enne di Agrigento è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Favara e della sezione Radiomobile di Agrigento. L’uomo avrebbe tentato di abusare sessualmente di una conoscente. Dopo averla strattonata e trascinata nella camera da letto, ha iniziato a spogliarla e palpeggiarla sui glutei. Ad intervenire sono stati i militari che, allertati da una segnalazione, hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando la ragazza in forte stato di agitazione. Nel corso della successiva perquisizione rinvenuta droga nonché vari materiali per confezionare le dosi.

L’indagato dopo le formalità di rito, notiziata la Procura di Agrigento, è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Ma la sua permanenza in carcere è stata breve. Il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, questa mattina, accogliendo le tesi del legale difensore, l’avvocato Daniele Re, ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà l’indagato, applicandogli l’obbligo di dimora nel Comune di residenza con la prescrizione di permanenza a casa dalle 21 alle 7 del mattino successivo.

Secondo l’accusa il 37enne, all’interno dell’abitazione a lui in uso nel centro di Favara, avrebbe ripetutamente palpeggiato e tentato di spogliare una sua conoscente, una ventiquattrenne favarese, e nonostante il rifiuto della stessa dopo averle sottratto il cellulare, avrebbe apposto la mano sulla bocca e provato ad abusare sessualmente della ragazza. I carabinieri, una volta entrati in casa, tra la camera da letto e la cucina, hanno rinvenuto 1 panetto di hashish del peso di 49 grammi e altri 4 grammi della stessa sostanza avvolti in un fazzoletto. Sotto sequestro anche due bilancini di precisione e un cutter intriso della stessa sostanza stupefacente.

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