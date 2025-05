EgoGreen, azienda milanese attiva nel settore dell’energia rinnovabile e del fotovoltaico, fondata dalla famiglia Giavarini, ha partecipato in qualità di ospite d’onore alla serata organizzata ieri dal Rotary Club di Agrigento presso l’ex Chiesa di Santa Sofia (all’interno del complesso che ospita anche la sede comunale e il Teatro Pirandello) a sostegno della campagna globale “End Polio Now”. (leggi anche: L’arte finanzia la ricerca: VIVA! Sguardi sensibili sull’universo femminile)

La lotta contro la poliomielite è una delle sfide sanitarie più significative del nostro tempo. Sebbene oggi, grazie ai vaccini, questa malattia virale sia stata debellata in gran parte del mondo, la sua eradicazione completa resta un obiettivo ancora da raggiungere. La Rotary Foundation è da oltre 35 anni in prima linea in questo impegno, sostenendo campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi e programmi di vaccinazione nei territori più vulnerabili.

Il progetto “End Polio Now” si inserisce in questo contesto globale: un’iniziativa che coinvolge migliaia di volontari e sostenitori in tutto il mondo, determinati a sradicare un virus che colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni, causando paralisi irreversibile e, nei casi più gravi, la morte. La prevenzione resta l’arma più efficace, e il contributo della società civile gioca un ruolo centrale in questa battaglia silenziosa ma fondamentale. Il presidente Marcello Giavarini, da sempre vicino a iniziative solidali e impegnato in attività di responsabilità civile, con il sostegno di EgoGreen a questa serata ha voluto ancora una volta dare un forte segnale di attenzione al bene comune.

Durante la serata sono state battute all’asta venticinque opere fotografiche selezionate dalla mostra “Viva“, curata da Benedetta Donato, dedicata al tema “Orizzonti sensibili sull’universo femminile” e realizzata in occasione di Agrigento Capitale italiana della Cultura. I venticinque rinomati fotografi coinvolti hanno donato generosamente le loro opere, ciascuna con un valore stimato tra i 1.000 e i 4.500 euro. Il ricavato dell’asta sarà interamente devoluto alla Rotary Foundation, impegnata da oltre 35 anni nella lotta contro la poliomielite a livello mondiale.L’asta è stata voluta dal presidente del Rotary Club Agrigento Alfonso Lo Zito.

A rappresentare EgoGreen all'evento era presente Salvo Barresi, District Manager dell'azienda, che ha seguito l'asta e si è aggiudicato due opere fotografiche, contribuendo concretamente alla raccolta fondi destinata alla ricerca e all'eradicazione della poliomielite. Il suo gesto è stato un esempio tangibile di come il mondo imprenditoriale possa inserirsi in dinamiche di solidarietà non solo con donazioni economiche, ma anche con una presenza autentica e sentita.

