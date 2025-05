La Scala dei Turchi riapre ai visitatori: ingressi con ticket e prenotazioni. Il Commissario straordinario del Comune di Realmonte, Carmelo Burgio, ha trovato la soluzione per riaprire alla fruizione una ampia porzione, in maniera contingentata e controllata, la Scala dei Turchi. al transito pedonale una ampia porzione del promontorio della Scala dei Turchi. La fruizione sarà interdetta solo in caso di condizioni atmosferiche avverse o al verificarsi di eventi calamitosi.

Con il provvedimento si apre una prospettiva di utilizzazione duratura nel tempo e in considerazione dell’esiguo organico comunale è stata avviata una fattiva interlocuzione con il Libero Consorzio Comunale, condivisa dal neo presidente Giuseppe Pendolino che ha accolto la richiesta di stipula di una apposita convenzione per il necessario supporto al servizio di controllo e regolamentazione degli accessi. Nei prossimi giorni sarà riattivato il sistema di prenotazione on line.

