Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa presso il palazzo arcivescovile di Agrigento per presentare l’evento celebrativo della venerazione pubblica del corpo del Beato giudice Rosario Angelo Livatino, che si svolgerà sabato 10 maggio a Canicattì. Erano presenti l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano; Don Gero Manganello, custode della reliquia del beato Rosario Angelo Livatino; Don Giuseppe Lentini, notaio del tribunale ecclesiastico per la ricognizione canonica del corpo del beato Rosario Angelo Livatino; Don Gioacchino Falzone, promotore di giustizia del suddetto tribunale e il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.

Le reliquie del beato Rosario Livatino, alle 18 di domani, saranno portate in processione dalla chiesa di Santa Chiara fino alla via a lui intitolata, dove l’arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano presiederà la celebrazione eucaristica. Successivamente, l’urna tornerà a Santa Chiara e sarà posta sul sagrato per permettere ai fedeli di rendergli omaggio. L’esposizione pubblica del corpo del beato Livatino rimarrà aperta fino al prossimo 18 maggio, quando il reliquiario posizionato all’interno della parrocchia sarà chiuso e riaperto ogni anno per un periodo determinato. I sacerdoti hanno confermato che il corpo del giudice di Canicattì è stato trovato intatto.

