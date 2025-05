Agrigento – Il Rotary Club di Agrigento, con il sostegno di FUJIFILM, ha lanciato l’iniziativa “VIVA! Sguardi sensibili sull’universo femminile”, una mostra collettiva curata da Benedetta Donato. Questa esposizione, rientrante nelle attività collaterali di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, celebra il lavoro di 25 fotografi – tra cui 15 autrici e 10 autori – impegnati nel rappresentare il femminile attraverso il linguaggio della fotografia.

La mostra è allestita nella suggestiva Cappella Santa Sofia, parte del Teatro Pirandello e del Palazzo Comunale di Agrigento. Dopo il successo dell’inaugurazione, il Rotary Club continua il suo impegno sociale con un’asta benefica il 8 maggio alle 19:00, presso l’ex Chiesa di Santa Sofia.

L’asta benefica, supportata da FUJIFILM Healthcare Italia, mira a finanziare il progetto di beneficenza “END POLIO NOW”. Questa campagna internazionale, guidata dalla Rotary Foundation, si batte per l’eradicazione globale della poliomielite, con risultati significativi finora ottenuti nel ridurre i casi di polio nel mondo.

Il dott. Vincenzo Lo Zito, Presidente del Rotary Club Agrigento, sottolinea l’importanza della mostra non solo come espressione artistica ma anche come strumento per sensibilizzare su temi cruciali come la salute pubblica e la cultura. Invita la comunità a partecipare con generosità, sottolineando il sostegno già dimostrato verso iniziative solidali.

Le opere d’arte saranno messe all’asta con certificato di autenticità, firmato dagli autori, garantendo la loro originalità e provenienza. Partecipano alla mostra e all’asta nomi importanti della fotografia contemporanea come Alberto Alicata, Federica Belli, Guia Besana, e molti altri.

Non solo un’occasione per ammirare la creatività artistica, ma anche per contribuire a una causa globale di importanza vitale. La comunità è invitata a partecipare attivamente per sostenere questa nobile iniziativa. Articolo a cura degli studenti dell’Itet Sciascia di Agrigento

