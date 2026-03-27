Un confronto operativo, ma anche un momento di crescita e condivisione. All’Hotel Kore di Agrigento si è tenuto il meeting di Egogreen, azienda attiva nel settore dell’energia e delle rinnovabili, con la partecipazione degli agenti provenienti da tutta la Sicilia.

Al centro dell’incontro i temi del fotovoltaico, delle colonnine di ricarica – in particolare le wallbox – e della gestione integrata di energia e gas, con l’obiettivo di accompagnare il cliente verso un risparmio energetico sempre più concreto.

«Oggi siamo qui per un meeting dedicato alle energie rinnovabili – spiega Salvatore Barresi, District Manager Egogreen per Agrigento – con tutti gli agenti della Sicilia presenti. In collegamento da Milano, la nostra responsabile sta illustrando le strategie aziendali e le opportunità legate al settore».

Barresi sottolinea l’approccio a 360 gradi dell’azienda: «Egogreen segue il cliente non solo nel fotovoltaico, ma anche nella gestione di luce e gas. Questo ci consente di offrire soluzioni complete, soprattutto in un momento in cui i costi energetici sono in continuo aumento».

L’azienda, con sede ad Agrigento in viale della Vittoria 271, conta già circa 50 sedi sul territorio nazionale e guarda avanti con ambizione: «L’obiettivo del presidente Marcello Giavarini è espandere ulteriormente la rete, con nuove aperture previste nel prossimo triennio».

Barresi evidenzia anche il valore della presenza sul territorio: «Seguiamo non solo gli agenti, ma anche gli EgoPoint distribuiti in provincia, da Sciacca a Siculiana, da Raffadali a Porto Empedocle, fino ad Agrigento e Canicattì. Avere negozi fisici è fondamentale: permette un rapporto diretto con il cliente, evitando i rischi legati ai call center».

Un concetto ribadito anche da Biagio Nigrelli, District Manager per l’area montana: «Il punto fisico è centrale. Consente di instaurare un rapporto diretto, evitare incomprensioni e accompagnare il cliente nella scelta delle soluzioni migliori per risparmiare. Oggi con il fotovoltaico, domani anche con nuovi servizi come la telefonia mobile».

Il meeting si è chiuso con un messaggio chiaro: energia rinnovabile, presenza sul territorio e rapporto umano restano i pilastri su cui Egogreen intende costruire la propria crescita.

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