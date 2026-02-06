Diventare clienti EgoGreen è ora ancora più semplice e immediato. La società amplia i propri servizi digitali consentendo l’attivazione di luce e gas direttamente online, attraverso il sito ufficiale, con una procedura snella pensata per chi desidera risparmiare tempo e gestire tutto in autonomia, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Al centro della proposta c’è EgoSmart Web, l’offerta che punta su trasparenza, convenienza e sostenibilità. Una soluzione digitale che permette alle famiglie di tenere sotto controllo i costi energetici, scegliendo al tempo stesso un modello di consumo più responsabile e attento all’ambiente. L’attivazione avviene in pochi passaggi, comodamente da casa, con condizioni economiche studiate per rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più consapevole.

La nuova modalità online si inserisce in un percorso di innovazione che guarda al futuro dell’energia, semplificando l’accesso ai servizi e rafforzando il legame tra tecnologia e sostenibilità. Un passo ulteriore verso un’energia di qualità, alla portata di tutti, che unisce efficienza e rispetto per la natura.

Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili sul sito ufficiale www.egogreen.it.

EgoGreen. Con te, per natura.

