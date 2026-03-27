AGRIGENTO – Un nuovo tassello nel quadro politico locale prende forma con la nomina di Dario Parisi a coordinatore comunale di Alternativa Popolare. L’incarico è stato ufficializzato dal presidente nazionale Paolo Alli, su indicazione del coordinatore regionale siciliano Alfonso Alaimo.

Professionista con esperienza nella consulenza previdenziale e nello sviluppo d’impresa, Parisi arriva alla guida del movimento cittadino con un profilo tecnico e un’impostazione che punta su competenze e programmazione. Un ingresso che si inserisce in una fase di fermento politico in vista delle prossime amministrative.

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Parisi –. Da semplice cittadino ho ritenuto fosse arrivato il momento di mettermi in gioco in prima persona per contribuire concretamente al bene della mia comunità».

Nel suo intervento, il neo coordinatore ha tracciato anche la linea politica che intende seguire: «Agrigento ha bisogno di un approccio serio, pragmatico e libero da logiche clientelari. Non servono slogan, ma competenza, metodo e visione. Alternativa Popolare lavorerà per aggregare energie, valorizzare competenze e costruire un progetto credibile, con particolare attenzione allo sviluppo economico, al turismo e alla qualità dei servizi».

Parisi ha poi voluto chiarire un punto politico rilevante: «Questa nomina non è finalizzata a una mia candidatura alle prossime elezioni amministrative, ma rappresenta esclusivamente un impegno politico e civico al servizio del territorio».

Nei prossimi giorni sono già in agenda incontri con cittadini, operatori economici e realtà produttive locali. L’obiettivo è avviare un percorso partecipato per costruire una proposta politica condivisa e radicata nel tessuto cittadino, in una fase in cui ad Agrigento restano ancora aperti diversi scenari e gli equilibri tra partiti sono tutt’altro che definiti.

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