Comitini – Grinta, entusiasmo e un legame forte con il territorio. Sono questi gli ingredienti che hanno acceso la presentazione ufficiale della Pallavolo Aragona SSD Sporting Club Maccalube, pronta a vivere da protagonista il prossimo campionato di Serie C.

L’evento si è svolto nella suggestiva piazza principale di Comitini, ai piedi del maestoso palazzo nobiliare Bellacera, un luogo che racconta secoli di storia: qui un tempo risiedevano famiglie di possidenti e nobili del territorio agrigentino, nei pressi delle antiche miniere di zolfo appartenute al padre di Luigi Pirandello.

Tra i protagonisti della serata, anche Egogreen, che rinnova il proprio impegno a sostegno dello sport e delle realtà che promuovono energia positiva e sostenibilità. Sullo sfondo della presentazione, la vettura brandizzata Egogreen ha simboleggiato perfettamente la sinergia tra innovazione, territorio e passione sportiva.

«Siamo orgogliosi di sostenere una squadra che rappresenta i valori in cui crediamo – energia, gioco di squadra e rispetto per l’ambiente – elementi che accomunano Egogreen e la Pallavolo Aragona», è il messaggio che arriva dall’azienda guidata da Marcello Giavarini.

📸 Foto di Vincenzo Meli

