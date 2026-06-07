L’Akragas fa doppietta: dopo l’Eccellenza arriva anche la Coppa Italia Promozione

Una settimana per entrare nella storia. Dopo aver conquistato l’Eccellenza nella finale playoff contro il Valderice, l’Akragas completa una straordinaria doppietta e mette in bacheca anche la Coppa Italia Promozione. Sul campo “Francesco Russo” di Viagrande i biancazzurri superano il Santa Venerina e chiudono una stagione da protagonisti assoluti.

La squadra di Sebi Catania, nonostante le fatiche accumulate negli ultimi giorni e le emozioni ancora vive per la promozione, ha trovato energie e motivazioni per centrare un altro prestigioso traguardo. Una vittoria che certifica il valore di un gruppo capace di non accontentarsi e di inseguire fino all’ultimo ogni obiettivo disponibile.

L’Akragas sblocca il risultato al 30′ del primo tempo con Casucci, bravo a finalizzare una manovra offensiva che premia l’approccio deciso dei biancazzurri. Nella ripresa il Santa Venerina prova a rientrare in partita, ma la formazione agrigentina gestisce con ordine e personalità.

A chiudere definitivamente i conti è Marrone al 29′ della ripresa, il gol che fa esplodere la festa in campo e sugli spalti. Un sigillo che vale la Coppa e consegna ai tifosi l’ennesima gioia di una stagione che resterà impressa nella memoria della piazza.

Per l’Akragas si tratta del coronamento di un percorso costruito con sacrificio, lavoro e determinazione. In appena sette giorni i biancazzurri hanno conquistato due traguardi che riportano entusiasmo e orgoglio attorno ai colori della città.

Prima il ritorno in Eccellenza, adesso la Coppa Italia Promozione. I giganti chiudono la stagione alzando un altro trofeo e confermando di essere stati la squadra più forte nel momento decisivo dell’anno. Leggi anche: Akragas, La Porta: «Vinta la Coppa Italia Promozione, ora al lavoro per l’Eccellenza»

A fine gara è tutta la soddisfazione del presidente Salvatore La Porta, protagonista di una stagione che ha riportato l’Akragas in Eccellenza e ha consegnato alla bacheca biancazzurra anche la Coppa Italia Promozione.

«La soddisfazione è grandissima perché abbiamo praticamente fatto la storia. Dopo trent’anni si ripete una stagione con la vittoria del campionato e della Coppa. Nulla è stato facile, niente ci è stato regalato e proprio per questo la gioia è immensa».

Il presidente analizza anche la finale vinta contro il Santa Venerina: «Nei primi dieci minuti abbiamo sofferto un po’, poi la partita è andata in discesa. Questa squadra si è dimostrata un vero rullo compressore».

La Porta rende merito ai protagonisti della cavalcata vincente: «Le vittorie non te le regala nessuno, in nessun campo. Questi ragazzi le hanno volute, le hanno cercate e alla fine hanno vinto praticamente tutto. Tutto quello che c’era da vincere in questa categoria l’abbiamo conquistato».

Lo sguardo è già rivolto al futuro: «Da domani inizieremo a programmare il prossimo campionato. L’Eccellenza è una categoria diversa, di maggiore qualità e spessore, ma come ci siamo fatti trovare pronti in Promozione faremo di tutto per arrivare preparati anche alla nuova sfida».

Infine i ringraziamenti: «I complimenti vanno al mister, allo staff, ai giocatori e a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Non dimentico gli sponsor che ci hanno sostenuto durante tutta la stagione. Questa è una vittoria di tutti: della curva, del fan club, dei tifosi e di tutti gli agrigentini che amano questi colori. È una festa per tutta la città di Agrigento».

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