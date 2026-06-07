Il 9 giugno la fine delle lezioni per gli studenti siciliani. Per circa 47.000 ragazzi che concludono il primo ciclo di istruzione si apriranno nel giro di pochi giorni i cosiddetti esami di terza media, ovvero un esame di Stato obbligatorio per tutti.
Il superamento di questo esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale. Le date di questi esami non sono uguali, ogni scuola infatti stabilisce il proprio calendario: le prove si svolgono generalmente a partire dal 12 giugno.
L’esame prevede tre prove scritte, da svolgere in tre giornate diverse e un colloquio.
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