L’assemblea si ferma sull’esame del bilancio. I sindaci vogliono approfondire i conti prima di procedere con il rinnovo degli organismi. Da scegliere anche il nuovo amministratore

Si ferma sul bilancio il rinnovo della governance della DMO Valle dei Templi. L’assemblea dei soci, riunita questo pomeriggio nella sala Giunta del Comune di Agrigento, ha rinviato l’elezione del presidente e la scelta del nuovo amministratore.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il neo sindaco di Agrigento Michele Sodano, il vicesindaco Giovanni Crosta e alcuni esponenti della precedente amministrazione della DMO. Tra questi Fabrizio La Gaipa, che ha relazionato sull’attività svolta durante il proprio mandato.

Il passaggio decisivo è arrivato al momento dell’esame del bilancio.

Gli amministratori presenti hanno infatti manifestato la volontà di approfondire con la massima attenzione la situazione contabile prima di procedere con gli altri punti legati al rinnovo degli organismi. Da qui la decisione di rinviare le scelte sulla nuova governance.

La convocazione dell’assemblea prevedeva, tra gli altri punti, l’approvazione del bilancio sociale 2025, l’ammissione e il recesso dei soci, l’elezione del nuovo Comitato Direttivo, l’esame della situazione finanziaria con l’adeguamento della quota straordinaria sociale e il trasferimento della sede legale e operativa.

Sodano verso la presidenza

La partita politica resta dunque aperta, anche se per la presidenza della DMO Michele Sodano appare al momento il nome destinato a raccogliere il consenso dei sindaci.

Saranno infatti i primi cittadini dei Comuni aderenti al Distretto a esprimersi sulla presidenza. Alla DMO partecipano, oltre agli enti locali, anche soci privati.

Per Sodano si tratterebbe di un incarico di rilievo anche sul piano politico e istituzionale: la guida di un organismo che mette insieme una parte consistente del territorio e che opera in un settore strategico come quello della promozione e dello sviluppo turistico.

Ma il passaggio formale deve ancora avvenire e, fino al voto, la presidenza resta una partita aperta.

C’è poi un secondo tassello da sistemare: la scelta del nuovo amministratore, chiamato a raccogliere il testimone della precedente gestione. Anche su questo fronte la decisione è stata rinviata.

La nuova governance della DMO Valle dei Templi nascerà dunque soltanto dopo l’approfondimento dei conti richiesto nel corso dell’assemblea di oggi.

Un rinvio che sposta in avanti una partita tutt’altro che secondaria: chi guiderà uno dei principali strumenti territoriali per la promozione turistica dell’area della Valle dei Templi e quale equilibrio verrà costruito attorno alla nuova gestione. Leggi qui Distretto Valle dei Templi, oggi si rinnova il direttivo: partita aperta sulla governance

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