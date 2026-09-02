La musica torna protagonista delle celebrazioni in onore di Maria Santissima del Rosario. Domenica 6 settembre, alle ore 21, la suggestiva Scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro farà da cornice al concerto promosso dall’Associazione Musicale “Andrea Loggia” e dal Corpo Bandistico “V. Bellini” di Palma di Montechiaro.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro e della Regione Siciliana, proporrà un percorso musicale attraverso generi, epoche e sonorità differenti, affidato alla direzione dei maestri Giuseppe Vitello e F. Gioacchino Scicolone.

Particolarmente ricco il programma della serata. Si passerà dalle composizioni di Nunzio Ortolano alle celebri colonne sonore di Klaus Badelt e James Horner, dalle atmosfere senza tempo di Irving Berlin ai grandi successi della musica internazionale firmati da Queen, Earth, Wind & Fire, ABBA e Perez Prado.

Non mancherà un omaggio alla musica d’autore italiana, con le sonorità e la poesia di Franco Battiato.

Un repertorio trasversale che consentirà al Corpo Bandistico “V. Bellini” di esprimere la propria versatilità, confrontandosi con linguaggi musicali molto diversi tra loro: dalle pagine sinfoniche alle colonne sonore cinematografiche, fino al pop, al rock e alla musica d’autore.

A rendere particolarmente suggestivo l’appuntamento sarà anche la location. La Scalinata della Chiesa Madre, uno dei luoghi simbolo di Palma di Montechiaro, per una sera si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, accogliendo musicisti e pubblico nel cuore della città.

La presentazione della serata sarà affidata a Miriam Di Rosa.

Il concerto si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate a Maria Santissima del Rosario e rappresenterà un momento di incontro tra musica, cultura e tradizione.

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