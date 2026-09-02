Valle dei Templi, convalidato il sequestro dell’area rifiuti: restano i sigilli a Casa Sanfilippo

AGRIGENTO – È stato convalidato il sequestro dell’area utilizzata per la raccolta dei rifiuti a Casa Sanfilippo, sede dell’Ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Restano dunque i sigilli apposti lo scorso 24 agosto della Polizia locale di Agrigento. Nell’ambito della stessa vicenda era stato denunciato il direttore del Parco, Roberto Sciarratta.

Il controllo era scattato dopo una segnalazione anonima. Secondo quanto contestato dalla Polizia locale, l’area sarebbe stata utilizzata per la raccolta e il deposito dei rifiuti senza le autorizzazioni previste e non sarebbe risultata autorizzata neppure sotto il profilo paesaggistico. Al momento del sopralluogo erano stati trovati sacchi con bottiglie e contenitori di plastica, scatoloni, imballaggi di cartone e altri materiali.

Una parte consistente dell’accumulo, secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Sciarratta dopo il sequestro, proveniva dalle serate dell’Ellenic Festival ospitate al Teatro della Valle dei Templi.

«Ci sono state le serate di Ellenic al teatro e, anche se i rifiuti dovevano raccoglierli coloro che hanno organizzato le serate, non potendo lasciarli lì, sbagliando, sono stati raccolti e posizionati in attesa di smistarli», aveva spiegato il direttore.

Sciarratta aveva inoltre precisato che quello spazio, recintato e chiuso a chiave, veniva utilizzato per raccogliere temporaneamente i rifiuti recuperati all’interno della vasta area archeologica, sostenendo che il Parco provvede anche alla pulizia di zone che non sarebbero di propria competenza.

La convalida mantiene adesso l’area sotto sequestro. Il procedimento proseguirà per accertare la regolarità della gestione di quello spazio e le eventuali responsabilità. La convalida del sequestro, trattandosi di una misura cautelare, non costituisce naturalmente un accertamento di responsabilità penale.

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