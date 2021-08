Direttore e fondatore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio è da 16 anni giornalista politico e sportivo. Nato ad Agrigento nel 1975, prima di diventare giornalista è stato imprenditore del turismo e della ristorazione. Entrato in banca nel 2007, dove si occupa di prestiti personali, un anno dopo decide di lasciare per seguire le sue passioni, una su tutte il giornalismo. Collabora con radio, tv, carta stampata e siti web, occupandosi di cronaca e sport, e collaborando alle pagine di Cultura e Turismo del Giornale di Sicilia. Quotidiano con cui collabora ancora oggi. Nel 2009 fonda AgrigentoOggi puntando sul raccontare l’eccellenze del territorio. “Abbiamo bisogno di buone notizie, di storie positive per spronare i nostri giovani ad emularle, per dare una speranza ai figli di questa terra e convincerli che anche qui si possono realizzare i propri sogni”. Questa la sua linea editoriale. Ed in effetti in 12 anni di attività il giornale ha dato voce al territorio raggiungendo obiettivi importanti e mettendosi in evidenza sul panorama nazionale. Nel 2010, appena un anno dopo dalla fondazione, il giornale diretto da Domenico Vecchio viene premiato a San Benedetto del Tronto come “Miglior progetto editoriale”, il massimo riconoscimento del “QOLL” Festival nazionale dei quotidiani online, a cui concorrono oltre 700 giornali locali di tutto lo stivale. L’anno successivo viene inserito nella giuria dello stesso concorso. Pur conservando la propria autonomia editoriale, grazie soprattutto alla crescita costante del numero dei lettori, nel 2015 il giornale locale diventa una costola del “Quotidiano Nazionale” il gruppo nato dalla fusione de Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. AgrigentoOggi sotto la supervisione di Domenico Vecchio diventa progetto pilota in Italia per il “Quotidiano Net” di cui attualmente è parte integrante, facendo da apripista per altri 15 siti locali. Nel contempo sigla un contratto con “Speed” società che si occupa della vendita degli spazi pubblicitari per tutto il gruppo. Tutt’oggi le notizie di AgrigentoOggi sono visibili nella home page del Quotidiano Nazionale e tutta la parte tecnica viene curata dagli uffici che hanno sede a Bologna. Per tre anni lavora a Teleacras come conduttore del programma “Osservatorio Sportivo”, diventando referente per la Lega Pro ad Agrigento. Per le pagine nazionali del Giornale di Sicilia è il corrispondente per Agrigento della Lega Nazionale di Pallacanestro. Tuttora è telecronista per la TV della Lega Nazionale di Pallacanestro per le partite interne della Fortitudo Agrigento. Per tre anni è stato chiamato a condurre la “Partita della Solidarietà” allo Stadio Esseneto. Tra le altre cose è stato addetto stampa del Teatro Pirandello. Ha fondato due diversi concorsi fotografici “Fotografa la festa del Mandorlo in fiore” e “Fotografa San Calogero” creando un archivio di oltre 10mila documenti fotografici. Ha collaborato con Agenzie di Stampa nazionale, con emittenti nazionali (compresa Linea Blu) e quotidiani di stampa estera per documentare il fenomeno degli sbarchi in Sicilia. Ha curato la comunicazione per gruppi parlamentari. Preso parte al Vinitaly, salone Internazionale del vino e dei distillati, diverse edizioni del Sicilia in Bolle, è stato inserito nella giuria del Terre Sicane Wine Fest 2021, preso parte a diversi eventi dedicati ai Vini dell’Etna. Di recente ha dato vita ad una rubrica intitolata “Spunta Blu, Storie di emigrazione al contrario”, l’opposto di “Cu nesci arrinesci” dove racconta di giovani che dopo aver lasciato la Sicilia hanno deciso di tornarci per mettersi in gioco, creare sviluppo e occupazione. Ma anche di tutti quelli che non sono mai partiti perchè credono, hanno creduto e continuano a credere nelle potenzialità di questa terra. Ed a proposito di potenzialità, Domenico Vecchio crede fortemente nell’economia turistica del territorio come vero motore di sviluppo, unica industria capace di creare benessere ed occupazione, attualmente presidente dell’Associazione Turistica Tante Case Tante idee .

Su questo indirizzo tutti gli articoli e i video di “Storie di Emigrazione al contrario”. Qui, per diversi ambiti, ci sono profili interessanti: https://www.agrigentooggi.it/category/editoriali/spunta-blu/