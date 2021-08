Arrivano le cicogne: il video dello straordinario avvistamento

Esemplari di cicogna bianca hanno fatto rotta nella zona industriale di Aragona. Dal collo, il becco e le zampe lunghissime, il piumaggio bianco e nero, la cicogna è praticamente impossibile da confondere con qualsiasi altro animale che vola nel cielo. La cicogna è considerata una viaggiatrice instancabile in quanto compie ogni anno dei viaggi incredibili per arrivare in Europa e fare il nido vicino alle nostre città, in zone agricole aperte, vicino a zone acquitrinose e paludi, su alberi, edifici, rovine, tralicci e strutture artificiali.