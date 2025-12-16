Un riconoscimento che va oltre la targa e che parla di passione, territorio e racconto dello sport. Nel corso della quarta edizione del Premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi”, promosso dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana, è stato conferito a Domenico Vecchio, giornalista e direttore di AgrigentoOggi, il premio nella sezione Giornalisti Sportivi.

A consegnare il riconoscimento è stata Anna Anastasi, moglie di Pietro Anastasi, in uno dei momenti più intensi e simbolici della cerimonia, capace di richiamare non solo la memoria di un grande campione, ma anche i valori umani e sportivi che continuano a ispirare il giornalismo sportivo siciliano.

Il premio, ideato e fortemente voluto da Ettore Turturici, nasce con l’obiettivo di valorizzare chi, attraverso il lavoro quotidiano dell’informazione, contribuisce a raccontare lo sport come cultura, identità e strumento sociale, mantenendo vivo il legame con il territorio.

Un riconoscimento che arriva al termine di un percorso costruito sul campo, tra cronaca sportiva, comunicazione e attenzione costante al linguaggio e ai valori dello sport, inteso come racconto di comunità, sacrificio e appartenenza.

«È un premio che sento profondamente – commenta Domenico Vecchio – perché arriva dalla mia regione e porta il nome di Pietro Anastasi, un uomo che ha rappresentato lo sport vero, quello capace di unire e di non dimenticare le proprie radici».

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di giornalisti, dirigenti sportivi e rappresentanti istituzionali, ha confermato ancora una volta il Premio Pietro Anastasi, promosso dall’USSI, come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama regionale del giornalismo sportivo.

Il commento del sindaco Francesco Miccichè: !A Pedara, il giornalista agrigentino Domenico Vecchio, direttore e fondatore della testata Agrigento Oggi, ha ricevuto il Premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi” per i giornalisti sportivi, promosso dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana. Congratulazioni e complimenti, Domenico, per questo prestigioso riconoscimento, frutto di un percorso costruito con passione e impegno”

Confcommercio Agrigento esprime le più vive congratulazioni a Domenico Vecchio, nostro addetto stampa, per il prestigioso Premio Giornalistico Regionale “Pietro Anastasi”, conferitogli dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana. Il riconoscimento, consegnato a Pedara dalla moglie ex bomber della Nazionale e della Juventus Pietro Anastasi, rappresenta un attestato di alto valore professionale che premia il percorso, la competenza e la dedizione di Domenico Vecchio nel racconto dello sport, svolto con rigore, passione e autorevolezza. Un traguardo significativo che valorizza il profilo umano e professionale di Domenico Vecchio.

Il commento dell’Akragas SLP: A Pedara è stato consegnato il Premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi” per i giornalisti sportivi, promosso dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana a Domenico Vecchio, giornalista agrigentino, direttore e fondatore di AgrigentoOggi. Complimenti Domenico per questo prestigioso riconoscimento giornalistico alla tua passione e all’impegno che da anni metti in campo per raccontate le cronache sportive della nostra Città, ad maiora!

