Una devozione che attraversa i secoli e continua a vivere nella partecipazione popolare. Ad Alessandria della Rocca, la Festa di San Giuseppe si conferma uno degli appuntamenti più sentiti, capace di unire fede, tradizione e identità collettiva.

A testimoniare la profondità di questo legame con il Santo patrono, anche quest’anno la presenza del Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini, realtà inclusiva e inter-cittadina, che ha reso omaggio a San Giuseppe con una cerimonia floreale prima della solenne celebrazione nella Chiesa Madre.

La festa, organizzata dal Comitato e dalla Deputazione di San Giuseppe, ha registrato una partecipazione significativa di fedeli, presenti sia alla celebrazione eucaristica che alla processione, accompagnata dalla presenza costante del gruppo storico.

“Un onore per noi partecipare ai festeggiamenti di San Giuseppe qui ad Alessandria della Rocca e testimoniare la fede nel Patriarca – ha dichiarato la presidente degli Abatellis Branciforti, Irene Catarella – uomo giusto ed esemplare, che nel silenzio ha protetto Gesù e accompagnato la sua crescita insieme alla Madonna. Ringraziamo il Comitato, la Deputazione e tutta la comunità per l’accoglienza”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco Salvatore Mangione, insieme ai rappresentanti del Comitato, che hanno sottolineato il valore della manifestazione: portare avanti le tradizioni coinvolgendo le nuove generazioni e rafforzando il senso di appartenenza.

La celebrazione è stata presieduta dall’arciprete Don Salvo Centinaro, che ha ricordato la figura di San Giuseppe come uomo onesto, lavoratore e profondamente umile, capace di agire con fede e responsabilità.

Tra i momenti più suggestivi, la tradizionale tavolata di San Giuseppe, ricca di piatti tipici offerti alla comunità, simbolo di condivisione e devozione. Sul palco allestito davanti alla tavolata, la rappresentazione della Sacra Famiglia – con i figuranti di San Giuseppe, della Madonna e del giovane Gesù – ha rinnovato un rito antico e particolarmente sentito.

La serata è proseguita con il sorteggio dei premi legati alla festa e con l’estrazione del Comitato organizzatore per il 2027, a suggellare il passaggio di testimone di una tradizione che continua a rinnovarsi, senza perdere il suo significato più autentico.

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