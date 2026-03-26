I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato a 4 anni di reclusione un ventisettenne per violenza sessuale. Il pubblico ministero Elettra Consoli, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a otto anni. La vicenda risale allo scorso anno quando, secondo la ricostruzione accusatorio, il gioovane avrebbe costretto una conoscente a subire rapporto sessuali.

I due erano stati insieme in un bar per l’aperitivo, trasferendosi poi in casa dell’imputato. Al 27enne venivano contestate sia l’aggravante di aver approfittato dello stato di ubriachezza della ragazza ma anche il reato di lesioni. La difesa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Virgone e Daniela Posante, aveva invece sostenuto che la ragazza avesse prestato il consenso.

Il tribunale ha riconosciuto anche un risarcimento alla parte civile, rappresentata dall’avvocato Davide Cortese.

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