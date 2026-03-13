Un 43enne di Favara, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a coltellate nei pressi del supermercato Lidl, in via Capitano Callea. L’uomo è stato raggiunto da almeno un fendente alla gola. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Non sarebbe, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Il grave fatto di violenza si è verificato nel tardo pomeriggio. L’aggressore, un venticinquenne, in maniera “fulminea” è stato fermato dai carabinieri della Tenenza di Favara. Poi è stato portato in caserma per essere sottoposto ad interrogatorio. Stando quanto apprende Agrigento Oggi, alla base dell’episodio di violenza vi sarebbe stata una banale lite. Il 43enne sarebbe intervenuto per difendere il figlio che sarebbe stato disturbato dal venticinquenne mentre era al circo.

Il più giovane durante la lite avrebbe tirato fuori un coltello e, letteralmente fuori di sé, ha colpito il quarantatreenne che già, nel 2017, fu vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco in cui rimase gravemente ferito.

