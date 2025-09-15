Inizia la scuola al Gallo e allo Sciascia: entusiasmo e nuovi progetti per gli studenti

AGRIGENTO – Si è aperto oggi l’anno scolastico per l’Istituto “Gallo” e per lo “Sciascia”, con un’accoglienza calorosa che ha visto protagonisti gli studenti delle prime classi insieme alle loro famiglie. La dirigente, Giovanna Pisano, ha espresso il suo entusiasmo per l’avvio del nuovo percorso: «C’è grande entusiasmo tra ragazzi e famiglie – ha detto – ed è una giornata particolarmente significativa anche per ricordare il 32º anniversario dell’uccisione di Don Pino Puglisi, sacerdote ed educatore che ancora oggi ha molto da insegnare alle nuove generazioni e, soprattutto, a noi educatori». VIDEO

Pisano ha sottolineato come l’azione educativa del sacerdote palermitano fosse orientata a contrastare gli atteggiamenti deviati nei ragazzi e la mafia, coinvolgendoli in maniera positiva e rendendoli protagonisti della vita della città. «Il modo migliore per far sì che i nostri ragazzi non seguano strade sbagliate – ha spiegato – è renderli protagonisti del loro processo di apprendimento e delle azioni sociali. Ci ispiriamo ai principi di educatori e pedagogisti del passato per fare dell’ambiente scolastico un luogo di crescita sicuro, collaborando strettamente con le famiglie».

Tra le novità di quest’anno, la dirigente ha richiamato l’attenzione sulla limitazione dell’uso degli smartphone, in linea con la nuova disposizione del ministero. «Non si tratta di un divieto punitivo – ha precisato – ma di una scelta pensata per il bene dei ragazzi, con risvolti positivi a lungo termine. Perché questa misura funzioni, è fondamentale il rispetto reciproco di regole semplici ma precise».

Non solo il Gallo: quest’anno l’impegno della scuola si raddoppia con l’avvio delle lezioni anche allo Sciascia. «Due scuole con storie, indirizzi e percorsi diversi si uniscono – ha detto Pisano – e questo rappresenta un arricchimento dell’offerta formativa. Certo, ci saranno alcune difficoltà organizzative all’inizio, ma ci siamo preparati durante tutto il periodo estivo per garantire le migliori condizioni di vivibilità e fruibilità dei servizi».

La dirigente ha concluso con uno sguardo ottimista al futuro: «C’è molto lavoro da fare, ma l’impegno dei docenti e di tutto il personale è costante. Guardiamo avanti con entusiasmo, convinti che questa nuova fase porterà ai nostri studenti un’esperienza scolastica più ricca e completa».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp