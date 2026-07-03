Consiglio comunale Agrigento, il centrodestra si prende tutto: Civiltà presidente, Vullo e Nocera vicepresidenti

AGRIGENTO – Alla fine il centrodestra, pur profondamente diviso, porta a casa tutte le principali cariche dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. Ma il voto di giovedì sera racconta una storia molto più complessa della semplice elezione di Giovanni Civiltà alla presidenza dell’aula.

Il primo dato politico è che la coalizione che sostiene il sindaco Michele Sodano prende atto, per la prima volta in modo plastico, di essere minoranza numerica in Consiglio comunale. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni.

I consiglieri vicini al sindaco erano cinque – i tre di Controcorrente e i due del Partito Democratico – ma l’assenza di Maria Miccichè ha ridotto a quattro i voti disponibili. Nonostante l’appello rivolto alla vigilia alle forze moderate affinché si convergesse sul nome del democratico Giampiero Carta almeno per una delle vicepresidenze, il centrosinistra non è riuscito a costruire alcuna alleanza.

Due centrodestra nello stesso Consiglio

La vera partita si è giocata tutta all’interno del centrodestra.

Da una parte si è consolidato l’asse Forza Italia-Mpa, dall’altra quello formato da Fratelli d’Italia, Lega e Democrazia Cristiana.

Alla presidenza del Consiglio il primo asse ha imposto Giovanni Civiltà, eletto con 10 voti, frutto della convergenza tra Forza Italia e Mpa. Dall’altra parte Gerlando Piparo, candidato di Fratelli d’Italia, si è fermato a 7 preferenze, mentre Giampiero Carta ne ha raccolte 4.

Anche l’elezione dei vicepresidenti ha seguito lo stesso spartito. Marco Vullo, espressione dell’Mpa, è stato eletto primo vicepresidente con 10 voti, mentre la seconda vicepresidenza è andata a Giuseppe Nocera della Democrazia Cristiana con 9 preferenze. Ancora una volta Carta si è fermato a quattro voti.

Il risultato finale racconta di un centrodestra che, pur spaccato al proprio interno, ha preferito spartirsi tutte le cariche istituzionali piuttosto che aprire uno spazio alla minoranza consiliare.

Civiltà: «Sarò garante e moderatore»

Nel suo primo intervento dopo l’elezione, Giovanni Civiltà ha cercato di ricucire gli strappi. (VIDEO)

«Sarò supremo garante e moderatore», ha detto, assicurando che il suo mandato sarà improntato all’equilibrio e al rispetto di tutte le forze politiche.

«Dobbiamo ridare al Consiglio comunale la propria centralità, affinché quest’aula torni ad essere il cuore della città, il luogo dove si decide il futuro di Agrigento», ha affermato.

Civiltà ha anche sottolineato come il sindaco non disponga di una maggioranza precostituita in aula: «Non deve essere vista come una debolezza, ma come un’opportunità: una maggioranza da costruire sulle idee, mettendo al centro l’interesse della città. Abbattiamo i muri e costruiamo ponti».

Le reazioni

Più duro il consigliere di Fratelli d’Italia Pasquale Spataro, che ha definito poco credibili gli appelli all’unità provenienti dagli alleati dopo il voto, ricordando che «il centrodestra unito ad Agrigento non esiste».

Ancora più esplicito l’ex assessore Costantino Ciulla, che ha letto il risultato come la conseguenza della mancata volontà di costruire un percorso condiviso già nella seduta precedente, quando era stato chiesto il rinvio dell’elezione proprio per favorire un’intesa.

Dal canto suo il sindaco Michele Sodano, intervenuto a conclusione dei lavori, ha rivolto un augurio di buon lavoro al presidente e ai vicepresidenti, ribadendo l’auspicio di un Consiglio capace di superare le appartenenze politiche.

«La città vive una situazione emergenziale ed è la città di tutti. Auguro al centrodestra di trovare compattezza per evitare che questo Consiglio diventi teatro di scontro politico. Costruiamo insieme una nuova Agrigento e restituiamo fiducia ai cittadini», ha dichiarato.

Il dato politico

L’elezione dell’Ufficio di Presidenza lascia in eredità due certezze.

La prima è che il gruppo del sindaco ha certificato la propria condizione di minoranza numerica nell’aula “Sollano” e, senza accordi trasversali, non è nelle condizioni di incidere sulle scelte istituzionali.

La seconda è che il centrodestra continua a presentarsi diviso in due blocchi distinti. Tuttavia, quando si tratta di assegnare le cariche più importanti del Consiglio comunale, riesce comunque a trovare un punto di equilibrio interno, lasciando completamente fuori la coalizione che governa Palazzo dei Giganti. Una dinamica destinata a pesare anche sui prossimi passaggi politici della consiliatura. Leggi anche: Giacalone replica a FDI: «Nessuna spaccatura nel centrodestra, ha vinto la democrazia»

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