Ha “scippato” il telefono cellulare dalle mani di un cinquantasettenne agrigentino. Ma non l’ha fatta franca, anche grazie ad un capo di abbigliamento indossato al momento dell’azione criminale: una t-shirt della squadra di calcio del Palermo con i colori rosa e nero.

Il racconto della vittima e le immediate ricerche dei poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno permesso di rintracciare e bloccare l’autore all’ingresso della via Atenea, proprio di fronte la scalinata di Salita Madonna degli Angeli.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso del telefonino sottratto al cinquantasettenne. Si tratta di un ventiduenne, di nazionalità tunisina, residente ad Agrigento. E’ stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, con l’accusa di furto con strappo.

Tutto quanto si è verificato, l’altra sera verso le 23, in piazza Aldo Moro nei pressi dell’area di Porta di Ponte. Il giovane, quando è sopraggiunto l’agrigentino che camminava da solo ha deciso di colpire, “strappandogli” il cellulare dalle mani. Gli agenti hanno recuperato il telefono, già restituito al legittimo proprietario.

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