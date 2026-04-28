Nuovo scossone nella campagna elettorale agrigentina. Nel campo a sostegno di Luigi Gentile arriva una rottura pesante: esce di scena Margherita Brucculeri, figura di esperienza con due mandati da consigliere comunale alle spalle.

Brucculeri, da tempo vicina alle posizioni politiche di Lillo Firetto e legata anche da un rapporto personale con l’ex sindaco, era considerata una pedina importante nello schieramento. Il suo nome circolava sia come candidata al Consiglio comunale sia come possibile assessore designato.

La decisione di fare un passo indietro rompe gli equilibri interni alla coalizione e apre interrogativi sulle dinamiche che si stanno muovendo attorno alla candidatura di Gentile. Una scelta che arriva in una fase delicata, mentre i vari schieramenti stanno cercando di definire liste e assetti.

Il passo indietro di Brucculeri non è soltanto una rinuncia personale, ma un segnale politico che potrebbe avere ripercussioni sul consenso e sulla tenuta del fronte che sostiene Gentile, già alle prese con un quadro in continua evoluzione. In mattinata era arrivato il sostegno di Calogero Sodano. Leggi anche: Sodano rompe gli indugi: «Sto con Gentile». L’ex sindaco rilancia: “Agrigento merita di più”

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