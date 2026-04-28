Centrodestra, botta e risposta: all’asse Gentile–Sodano Alonge risponde con Daniela Catalano

AGRIGENTO – Botta e risposta tra i due fronti del centrodestra. All’alleanza tra Luigi Gentile e Calogero Sodano, Dino Alonge risponde con la designazione ad assessore comunale di Daniela Catalano.

La scelta non è casuale: Catalano entra in quota MPA – Democratici Autonomisti, il partito che ha indicato e sostenuto la candidatura di Alonge, rafforzando così l’asse politico interno alla coalizione. Un nome, il suo, che per lungo tempo è stato accostato a una possibile candidatura a sindaco capace di compattare il centrodestra, ipotesi che però non si è mai concretizzata. Un percorso, per certi versi, simile a quello di Calogero Sodano, anche lui più volte indicato come possibile figura di sintesi e oggi invece protagonista su un altro fronte politico.

“Sto lavorando – afferma Alonge – per allestire una squadra di governo fatta di persone competenti, motivate e che abbiano esperienza anche sul piano amministrativo. Sono contento di accogliere in squadra Daniela Catalano, una persona che reputo abbia il profilo giusto per contribuire al governo della città, tra l’altro con esperienza alle spalle essendo già stata presidente del Consiglio comunale di Agrigento”.

Una mossa che ha un peso politico preciso e che si inserisce in un quadro in continua evoluzione, dove alleanze mancate, tentativi di sintesi falliti e nuove convergenze stanno ridisegnando gli equilibri della corsa a sindaco. Il centrodestra, più che unito, appare oggi attraversato da linee parallele che si sfidano a distanza, colpo su colpo.

A completare la squadra degli assessori designati di Dino Alonge, oltre a Daniela Catalano, ci sono anche l’avvocato Giuseppe Accolla, in quota Forza Italia, e Paola Antinoro, in quota Fratelli d’Italia. Proprio Paola Antinoro, nelle scorse settimane, era stata indicata come possibile figura di sintesi per la candidatura a sindaco, ipotesi poi non concretizzatasi. Leggi anche: Colpo di scena nel fronte Gentile: lascia Margherita Brucculeri

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