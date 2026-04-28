L’ex sindaco Lillo Sodano torna a intervenire nel dibattito politico ad Agrigento in vista delle prossime elezioni amministrative, annunciando il proprio sostegno al candidato Luigi Gentile.

In una dichiarazione diffusa il 28 aprile 2026, Sodano ha espresso apprezzamento per l’impegno e la visione del candidato sindaco: «Apprezzo la determinazione con la quale Luigi Gentile sta portando avanti la sua azione, con l’obiettivo di creare un’aggregazione ampia e capace di affrontare le sfide della città. Il suo impegno si sta delineando come un progetto serio e di prospettiva, fondato su un programma concreto per lo sviluppo di Agrigento».

L’ex primo cittadino ha sottolineato anche il valore politico dell’appello ricevuto: «Per la prima volta in questa campagna elettorale ho apprezzato i toni e le idee alla base della sua candidatura. L’appello che mi ha rivolto è lusinghiero e rappresenta un segnale di attenzione verso la città e la sua gente».

Ricordando la precedente esperienza amministrativa condivisa, Sodano ha aggiunto: «Luigi Gentile è stato già mio assessore e ne ho potuto apprezzare la volontà, la capacità di mettersi al servizio della città e le sue qualità».

Infine, l’annuncio del sostegno: «Per queste ragioni, ritengo di poter mettere il mio impegno al suo fianco. Credo in una città che possa finalmente rialzare la testa dopo anni senza slancio. Attorno a Luigi Gentile vedo crescere il consenso: un’opportunità concreta per restituire ad Agrigento la sua straordinaria grandezza e un futuro di sviluppo. Agrigento merita di più».

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