Zicari attacca: “Se fossi uomo nessuno mi esaminerebbe”

Il nome di Roberta Zicari entra con forza nel dibattito interno al centrodestra agrigentino, ma più che compattare, almeno per ora, sembra alimentare nuove frizioni. Nelle ultime ore, infatti, l’ipotesi di una sua candidatura ha scatenato un acceso confronto sui social, tra critiche durissime e una replica altrettanto diretta della stessa Zicari.

Ad accendere la miccia è stato un post circolato su Facebook, che non usa mezzi termini: «Dopo settimane di attesa, più che a una scelta politica seria sembra di assistere a una farsa. Siamo ormai al limite del ridicolo». Un affondo che mette in discussione non solo la solidità della candidatura, ma anche la sua credibilità politica e amministrativa, definendola «destituita di qualsiasi reale fondamento».

Nel mirino finisce soprattutto il percorso politico della possibile candidata, accusata di “trasformismo” per i passaggi tra aree diverse, dal centrosinistra fino alla Democrazia Cristiana, passando per esperienze considerate poco coerenti con una sintesi di centrodestra. «Agrigento merita una guida all’altezza, non operazioni improvvisate costruite su equilibri fragili», si legge ancora nel post, che parla apertamente di “farsa” politica.

Non si è fatta attendere la risposta di Zicari, affidata anch’essa ai social, con toni decisi e una sfida lanciata apertamente ai suoi critici: «Mi piacerebbe un confronto con l’autore del post […] per sostenere un esame sulla mia preparazione». Un passaggio in cui rivendica competenze e curriculum, ma soprattutto denuncia un diverso trattamento rispetto ad altri candidati, citando anche Michele Sodano: «Magari in contraddittorio con Michele Sodano che, in quanto uomo, non ha dovuto subire un “pre esame di competenza”».

Zicari respinge anche le accuse di incoerenza politica, rivendicando invece una collocazione chiara: «Sono una donna di centro, fieramente di centro», elencando le esperienze maturate in diverse aree moderate. E poi l’affondo finale, che sposta il piano dello scontro anche su un tema più ampio: «Denigrare piuttosto che proporre è il classico schema della vecchia politica».

La possibile candidatura, al momento tutt’altro che ufficiale, diventa così l’ennesimo terreno di scontro in una coalizione che continua a faticare a trovare una sintesi. E mentre i nomi si susseguono e vengono rapidamente messi in discussione, la sensazione è che ogni tentativo di unità finisca puntualmente per infrangersi contro veti, distinguo e polemiche.

Un copione che si ripete. E che, giorno dopo giorno, rende sempre più evidente come la strada verso un centrodestra davvero unito resti tutta in salita. Leggi anche: Centrodestra, è caos candidato: spunta Zicari. La Lega avverte: “No a coalizioni senza la Dc”

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